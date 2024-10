GIUSTIZIA A SCOPPIO RITARDATO - IL PM HA CHIESTO LA CONDANNA A 12 ANNI E MEZZO PER PATRIZIO RANIERI, 23ENNE ACCUSATO DI VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO SU UNA 16ENNE - IL PRESUNTO STUPRO È AVVENUTO LA NOTTE DI CAPODANNO (TRA IL 2020 E IL 2021, QUANDO L'ACCUSATO ERA MINORENNE) IN UNA VILLETTA A PRIMAVALLE, A ROMA - LA RAGAZZA RACCONTA DI ESSERE STATA DROGATA E POI VIOLENTATA DA CINQUE PERSONE: "RANIERI AVEVA LA MAGLIETTA SPORCA DI SANGUE, SI VANTAVA DI CIÒ CHE AVEVA FATTO..." - IL NIPOTE DI CIRIACO DE MITA, SIMONE CERESANI (INDAGATO PER AVER PORTATO DROGA ALLA FESTA), È CONVINTO CHE LA GIOVANE FOSSE CONSENZIENTE: “ERA UBRIACA MA..."

Ci sono voluti quattro anni per giungere alla richiesta di condanna per l'unico maggiorenne a processo nel caso dello stupro di Capodanno. La notte di San Silvestro, in piena crisi pandemica, due gruppi di ragazzi si accordano per festeggiare insieme in una villetta di Torresina, a nord-ovest della Capitale.

Non potrebbero essere più eterogenei, le ragazze sono dei Parioli, i ragazzi di Primavalle. Due giorni dopo, una sedicenne denuncia di essere stata vittima di uno stupro di gruppo. Racconta di essere stata drogata e poi violentata, a turno, da cinque dei ragazzi presenti alla festa, tre maggiorenni e due minorenni, che si sarebbero alternati nella guardia alla porta del bagno dove era stata trascinata, in stato di semincoscienza. Patrizio Ranieri, oggi 23enne, è quello che nei ricordi della vittima emerge in modo più chiaro.

Ha la maglietta sporca di sangue e si vanta di ciò che ha fatto. Niente processo per gli altri due maggiorenni, uno dei quali è stato scagionato dalla ragazza. Per gli altri due la richiesta di pena è pendente al tribunale dei minori. [...]

