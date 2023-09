GNAM GNAM! NEGLI STATI UNITI È STATO AVVISTATO E UCCISO UN GIGANTESCO ALLIGATORE CHE PASSEGGIAVA CON UN BUSTO UMANO STRETTO TRA LE FAUCI – IL BESTIONE, LUNGO 4 METRI E CON IL CORPO DI UN UOMO IN BOCCA, È STATO NOTATO DA ALCUNI CITTADINI DI LARGO, COMUNE DELLA FLORIDA, CHE HANNO CHIAMATO LA POLIZIA – GLI AGENTI HANNO RINTRACCIATO L’ANIMALE VICINO A UN CANALE E… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Federico Garau per www.ilgiornale.it

Orrore in Florida, […]dove è stato avvistato un coccodrillo che stringeva fra le fauci un corpo umano. […] I fatti, secondo quanto riferito dalla stampa estera, si sono verificati nel pomeriggio di venerdì, quando alcuni passanti hanno notato la raccapricciante scena. Un coccodrillo di oltre 4 metri si stava spostando nel canale della piccola città di Largo, vicina a Clearwater, e teneva fra le fauci il cadavere di un uomo che aveva evidentemente aggredito e ferito in modo letale.

[…] Sul posto si sono precipitate le forze dell'ordine, seguite dai vigili del fuoco di Largo. A partecipare all'operazione anche gli uomini della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, che sono riusciti ad attirare l'alligatore fuori dall'acqua. A quel punto, anche in considerazione del fatto che il rettile aveva aggredito e ucciso un uomo, è stato deciso di sopprimerlo. A ucciderlo è stato un colpo di pistola. Secondo i funzionali presenti in quel momento, l'animale è morto senza soffrire.

[…] Molti di coloro che si sono trovati ad assistere alla scena si trovano sotto choc. Gli inquirenti avranno ora il compito di capire che cosa sia accaduto alla vittima e come sia morta. È probabile che il coccodrillo provenisse da un vicino lago di Ridgecrest Park, che ospita una popolazione di alligatori. […]

