GOLPE DO BRAZIL - LE AUTORITÀ BRASILIANE STANNO INDAGANDO SUL PRESUNTO COINVOLGIMENTO DELL'EX PRESIDENTE BOLSONARO IN UN COMPLOTTO (DENUNCIATO DAL SENATORE DO VAL) CHE PREVEDEVA DI REGISTRARE UNA CONVERSAZIONE CON UNO DEI GIUDICI DELLA CORTE SUPREMA PER OTTENERE PROVE CHE POTESSERO PORTARE ALL'ANNULLAMENTO DEL RISULTATO DELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI DEL 2022…

(ANSA) - SAN PAOLO, 12 LUG - L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha negato, in una deposizione resa oggi alla Polizia Federale, di aver discusso un piano con il senatore Marcos do Val e l'ex deputato Daniel Silveira per spiare il giudice della Corte Suprema, Alexandre de Moraes. Nella dichiarazione resa durante circa due ore, Bolsonaro avrebbe confermato di aver incontrato Do Val e Daniel Silveira al Palácio da Alvorada, affermando tuttavia che nel corso dell'incontro "non è stato detto nulla" riguardante il giudice della Corte.

manifestanti pro bolsonaro in brasile 3

Secondo l'ex presidente l'incontro in questione si è svolto l'8 dicembre 2022 e sarebbe durato non più di venti minuti. Quella di oggi è stata la quarta dichiarazione rilasciata da Bolsonaro alla Polizia da quando ha lasciato la presidenza. Le autorità indagano il presunto coinvolgimento dell'ex presidente in un complotto denunciato dal senatore Do Val a febbraio di quest'anno. Secondo il senatore nel corso dell'incontro si è discusso un piano che prevedeva il tentativo di registrare una conversazione con Moraes al fine di ottenere prove che potessero portare all'annullamento del risultato delle elezioni presidenziali del 2022.

dibattito lula bolsonaro ballottaggio brasile 2022 16