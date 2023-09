GRANDE MELA ALLAGATA – LA PIOGGIA SI È PLACATA A NEW YORK, MA RESTA IL RISCHIO INONDAZIONI. IL NUBIFRAGIO DI DIMENSIONI BIBLICHE, CHE HA COLPITO LA CITTÀ NEI GIORNI SCORSI, HA CAUSATO CONSEGUENZE CURIOSE. UN ESEMPIO? UNA FOCA È “EVASA” DALLA SUA VASCA DELLO ZOO DI CENTRAL PARK, ALLONTANANDOSI A NUOTO PRIMA DI… - VIDEO

1. BROOKLYN SOTT’ACQUA: FORTE TEMPORALE SORPRENDE LA CITTÀ DI NEW YORK

Una pioggia intensa, un vero e proprio «diluvio» secondo alcuni utenti dei social che hanno condiviso online alcuni video delle strade allagate e di mezzi pubblici e auto private in difficoltà. Venerdì 29 settembre, poco prima delle 9 del mattino, un intenso temporale si è abbattuto soprattutto sulla zona di Brooklyn e del Queens, costringendo MTA (l’ente trasporti locale) anche a chiudere alcune stazioni della metropolitana allagata e sospendere alcune linee di treni cittadini.

Come si vede nelle immagini, i cittadini sono stati sorpresi dalla pioggia che qualcuno ha definito addirittura «peggiore dell’uragano Ida» (l’uragano di categoria 4 che raggiunse la costa atlantica degli stati Uniti a fine agosto 2021).

2. LA PIOGGIA SI PLACA A NEW YORK, MA RESTA IL RISCHIO INONDAZIONI

(ANSA) - Il cielo sopra Manhattan si è calmato nella serata di venerdì e la tempesta ha lasciato il posto ad una lieve pioggerellina ma la governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha esortato i newyorkesi a non lasciarsi ingannare dalla tregua e a continuare ad essere prudenti. "Siamo ancora alle prese con questa situazione", ha detto in un'intervista alla Cnn.

"La mia più grande preoccupazione in questo momento è che per via della tregua dalla pioggia le persone decidano di uscire in auto". Hochul ha messo in guardia contro eventuali inondazioni "improvvise" e ha deciso di lasciare in vigore lo stato d'emergenza per tutta la notte. Nelle prossime ore la tempesta dovrebbe spostarsi verso Long Island, con il rischio di ritardi e cancellazioni dei treni della Mta. New York intanto si avvicina al record di oltre 25 cm di pioggia in 24 ore: era dal 1955 che non se ne vedeva così tanto e allora era caduta in due giorni. "Non è ancora finita: pioverà ancora", ha avvertito la governatrice in una conferenza stampa.

3. USA: NEW YORK SOTT'ACQUA, FOCA EVADE DALLO ZOO DI CENTRAL PARK

(ANSA) - Una foca è 'evasa', ma non per molto, dalla sua vasca dello zoo di Central Park per via delle alluvioni che hanno colpito New York.

Le piogge torrenziali hanno permesso all'animale di allontanarsi a nuoto indisturbata e di esplorare l'area attorno al suo recinto prima di 'tornare all'ovile' con gli altri due esemplari della sua specie, ha detto Jim Breheny della Wildlife Conservation Society che sopraintende agli zoo cittadini.

Nel primo pomeriggio di oggi tutto nell'area di Central Park era tornato alla normalità. I quattro zoo della città sono stati comunque chiusi per tutta la giornata per permettere al personale di occuparsi della sicurezza degli animali.

