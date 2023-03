GRANDE PIRAMIDE, GRANDI MISTERI - UN TEAM DI ARCHEOLOGI HA SCOPERTO UN TUNNEL NASCOSTO NELLA GRANDE PIRAMIDE DI CHEOPE. SI TRATTA DI UN CORRIDOIO ALTO 2,3 METRI CHE POTREBBE PORTARE DIRETTAMENTE ALLA TOMBA DEL FARAONE - SE COSÌ FOSSE, PER I RICERCATORI SI TRATTEREBBE DELLA "SCOPERTA DEL SECOLO" - C'È UNA CARATTERISTICA PARTICOLARE CHE ALIMENTA LE SPERANZE DEGLI SUDIOSI… - VIDEO

TUNNEL SEGRETO NELLA PIRAMIDE DI CHEOPE

Estratto dell'articolo di Matteo Sacchi per “il Giornale”

[…]la Grande piramide ancora oggi è pronta a regalarci altri misteri. Corre per nove metri il corridoio che gli studiosi hanno appena mappato con tecniche ultramoderne e di cui sino ad oggi si sospettava soltanto l’esistenza. Ostruito da migliaia di anni, di pietra scabra e non lavorata ma decisamente spazioso (2,10 metri di larghezza e 2,3 di altezza), dove porta?

PIRAMIDE DI CHEOPE

Nessuno lo sa: «l’ultima volta che è stato visto fu 4.500 anni fa» ha detto Hany Helal, il coordinatore e manager del progetto ScanPyramids che ha fatto la scoperta. Forse ad una camera sepolcrale che nessuno ha mai visto[…]? In questo senso si è sbilanciato l’archeologo-star egiziano Zahi Hawass dicendo che potrebbe essere la strada che porta alla tomba del faraone e rappresentare quindi «la scoperta del secolo».

TUNNEL SEGRETO NELLA PIRAMIDE DI CHEOPE

[…] C’è in effetti una caratteristica strutturale che alimenta le speranze. Alcuni studiosi hanno notato che la forma a «v rovesciata» del soffitto del corridoio, detta «tecnica dello chevro», fu introdotta per la prima volta proprio nella piramide di Cheope E serve a proteggere «grandi stanze dal considerevole peso sovrastante». […]

TUNNEL SEGRETO NELLA PIRAMIDE DI CHEOPE

Ordinaria amministrazione per gli archeologi anche la querelle infinita su cosa siano in realtà le varie stanze ritrovate dentro la piramide. Camere che in nessun modo hanno conservato arredi di tipo funerario. Un ovvio risultato dell’azione degli sciacalli che nei secoli hanno depredato in cerca di ricchezze la piana di Giza? […] Resta moltissimo da spiegare anche su quella che è chiamata la «Camera del Re».

Enorme ma decentrata rispetto al centro della piramide contiene quello che potrebbe essere un sarcofago molto mal sbozzato. Ma secondo alcuni studiosi non è un sarcofago bensì una vasca. A quel punto sarebbe da ritenere una stanza di culto e non di sepoltura. […]