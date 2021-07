GRANDINE COME PALLOTTOLE – PIOGGE TORRENZIALI, GRANDINE E FORTI RAFFICHE DI VENTO SI STANNO ABBATTENDO IN LOMBARDIA: A ROZZANO CHICCHI DI GRANDINE COME PALLINE DA TENNIS HANNO SPACCATO I VETRI DELLE AUTO E DANNEGGIATO ANCHE UN CENTRO COMMERCIALE – DANNI ALLE MACCHINE ANCHE A SAN GIULIANO MILANESE. DISAGI E ALBERI CADUTI IN PROVINCIA DI VARESE… - VIDEO

Il maltempo che si sta abbattendo in Lombardia sta creando disagi e danni in diverse località: piogge torrenziali, grandine e forti raffiche di vento stanno impegnando i vigili del fuoco in numerosi interventi. A Rozzano, comune in provincia di Milano, i chicchi di grandine – grandi come palline da tennis – hanno danneggiato diverse macchine parcheggiate. Al momento non si registrano feriti. In provincia di Varese invece il vento ha sradicato piante e alberi bloccando le strade.

Grandine anche a San Giuliano Milanese

Il centro commerciale Fiordaliso è stato fortemente danneggiato dal maltempo: alcuni clienti hanno ripreso le immagini della pioggia mentre allaga la struttura. Fuori invece i chicchi di grandine hanno sfondato molti vetri di auto parcheggiate. Stessa situazione anche a San Giuliano Milanese creando non poche difficoltà ai cittadini. Il maltempo ha costretto la Protezione civile della Lombardia a diramare un'allerta meteo arancione che durerà fino alle 3 del mattino di venerdì 9 luglio. I temporali, secondo le previsioni meteo, dovrebbero poi via via esaurirsi nella notte. Da domani infatti dovrebbe tornare cielo sereno tanto che nel weekend si tornerà a superare i trenta gradi centigradi.

Danni e disagi nel Varesotto: albero si abbatte su un furgone

Nel Varesotto sono diversi i comuni interessati da questa ondata di maltempo. In particolare le aree interessate sono le località vicine al Lago Maggiore: Sesto Calende, Besozzo, Travedona Monate, Osmate, Cassano Valcuvia, Grantola. I vigili del fuoco del comando provinciale sono stati costretti a chiudere numerose strade per poter svolgere tutte le operazioni di soccorso. Sulla strada provinciale 43 una pianta sradicata ha colpito un furgone. Fortunatamente non si registrano feriti.

