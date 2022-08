GUERRA O PACE? NUOVI ATTACCHI AEREI RUSSI NELLA NOTTE SU KHARKIV E NIKOPOL - IL PRESIDENTE TURCO ERDOGAN HA DETTO DI AVER OFFERTO AL PRESIDENTE RUSSO PUTIN DI TENERE UN INCONTRO CON L’OMOLOGO UCRAINO ZELENSKY IN TURCHIA – L’UCRAINA ASPETTA IL PAPA A SETTEMBRE - L’INTELLIGENCE BRITANNICA: "MOSCA HA MINATO LA SICUREZZA DELLA CENTRALE NUCLEARE DI ZAPORIZHZHIA", MA I RUSSI RIBATTONO: SONO STATI LORO…

recep tayyip erdogan vladimir putin vertice di sochi

La nave Mv Mustafa Necati partirà domani dall'Ucraina con un carico di 6mila tonnellate di olio di semi di girasole destinate all'Italia. Lo fa sapere la delegazione dell'Onu presso il centro di coordinamento di Istanbul sui corridoi per le esportazioni dall'Ucraina attraverso corridoi sicuri nel Mar Nero. Oltre all'imbarcazione diretta in Italia, a Monopoli, il centro di Istanbul ha autorizzato la partenza di altre 3 navi dai porti di Odessa e Chornomorsk. Si tratta della Mv Glory, diretta a Istanbul con 66mila tonnellate di grano, della Mv Star Helena, diretta a Nantong/Machong in Cina con 45mila tonnellate di farina, e della Mv Riva Wind, diretta a Iskenderun in Turchia con 44mila tonnellate di grano.

Kiev: 46 droni da combattimento donati alla Russia dall'Iran

La Russia ha iniziato a utilizzare droni da combattimento iraniani nella guerra in Ucraina. È quanto afferma il consigliere presidenziale ucraino Oleksiy Arestovych in un intervento su YouTube, aggiungendo che Teheran ha trasferito 46 droni all'esercito russo.

Energoatom: danni a Zaporizhzhia, chiuso un reattore

La società energetica nucleare ucraina Energoatom ha reso noto che parti della centrale nucleare di Zaporizhzhia sono state «gravemente danneggiate» dall'attività militare russa, costringendo i responsabili dell'impianto a «interrompere» l'attività di un reattore. Lo riporta la Bbc. Kiev ha accusato le truppe di Mosca di aver sparato razzi contro obiettivi civili dall'area della centrale. Mosca, che controlla la zona della centrale da marzo, ha accusato le forze di Kiev di essere responsabili dei danni causati con un attacco, ma l'Ue ha condannato l'attività svolta dai militari russi all'interno dell'area.

Kiev, oltre 25mila soldati russi schierati nel sud

Sono oltre 25mila i soldati russi schierati nel sud dell'Ucraina dopo i rinforzi inviati da Mosca. Lo scrive il Times a proposito degli uomini e delle attrezzature che i russi hanno voluto portare fuori dalla regione orientale del Donbass. Fonti dell'intelligence ucraina hanno detto al Times che nove gruppi da battaglia russi, ognuno dei quali composti da 500- 800 uomini, sono stati trasferiti nel sud dell'Ucraina dal Donbass e dalla Crimea. Più di 10mila soldati russi si trovano sulla sponda occidentale del fiume Dnipro, hanno aggiunto le fonti.

«Kiev accoglierà il Papa prima del viaggio in Kazakhstan»

«Sono molto vicino all'Ucraina e voglio esprimere questa vicinanza con la mia visita all'Ucraina». Sono le «importanti parole» di papa Francesco citate in un tweet dall'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede, Andrii Yurash, dopo l'incontro di questa mattina con il Pontefice in Vaticano. «L'Ucraina per molti anni e soprattutto dall'inizio della guerra ha aspettato il Papa e sarà felice di salutarlo prima del suo viaggio in Kazakhstan», garantisce Yurash.

Erdogan: «Putin incontri Zelensky in Turchia»

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto di aver offerto al presidente russo Vladimir Putin di tenere un incontro con l’omologo ucraino Volodymyr Zelensky in Turchia. Lo riporta il media indipendente bielorusso Nexta. Ieri Erdogan ha incontrato Putin a Sochi, in Russia, per rafforzare la cooperazione economica ed energetica tra i due Paesi. Si è trattato del secondo incontro tra i due presidenti dopo l’inizio della guerra, in luglio si erano visti a Teheran.

Attacchi a Zaporizhzhia: «Impossibile evacuare in caso d’incidenti»

«L’Europa ha potuto vedere questo nuovo giorno solo perché, per miracolo, ieri la centrale nucleare di Zaporizhzhia non è esplosa». Lo ha scritto su Twitter il consigliere presidenziale ucraino, Mikahilo Podolyak, dopo l’attacco all’impianto che Kiev attribuisce alle forze russe. «La Federazione russa ha sequestrato» la centrale e «sta mettendo in atto pericolose provocazioni lì», ha denunciato Podolyak invitando l’Onu e l’Aiea a «chiedere il ritiro dei russi dalla centrale nucleare e consegnarla al controllo di una commissione speciale».

Il capo dell’Amministrazione militare regionale ucraina di Zaporizhzhia Oleksandr Starukh ha dichiarato che l’evacuazione sarà quasi impossibile in caso di incidente alla centrale nucleare: «Devo dire che è quasi impossibile attuare i nostri piani di evacuazione nelle condizioni attuali», tutti i rifugi nel territorio della centrale sono occupati dall’esercito russo. Lo riporta Ukrinform. «Una provocazione preparata ha avuto luogo nella città di Energodar. Due linee elettriche sono state danneggiate, l’unità elettrica numero 4 della centrale è stata scollegata dalla rete», ha affermato Starukh riferendosi agli attacchi di ieri.

