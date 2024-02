6 feb 2024 17:43

LA GUERRA IN UCRAINA È A UNA SVOLTA: PUTIN VUOLE RISULTATI DA SBANDIERARE PRIMA DELLE ELEZIONI E PREPARA UNA MAXI CONTROFFENSIVA SULLA CITTÀ DI KUPYANSK. PER VINCERE LA FIACCATA RESISTENZA UCRAINA, “MAD VLAD” SCHIERA 40MILA UOMINI, 500 CARRI ARMATI E CENTINAIA DI OBICI. CE LA FARÀ? KIEV È IN DIFFICOLTÀ, MA HA TENUTO BOTTA MEGLIO DEL PREVISTO, CON QUALCHE COLPO A EFFETTO (I BOMBARDAMENTI IN RUSSIA E LE NAVI AFFONDATE)