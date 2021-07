21 lug 2021 19:50

GUERRE NON SOLO STELLARI - ELON MUSK CONTINUA A PRENDERE PER IL CULO BEZOS: UN UTENTE TWITTA UN MEME CHE SFOTTE IL BOSS DI AMAZON PER IL SUO VOLO SUBORBITALE E IL FONDATORE DI TESLA SE LA RIDE - I DUE MILIARDARI, CHE SI CONTENDONO ANCHE IL TITOLO DI UOMO PIÙ RICCO DEL MONDO, NEL 2004 SI INCONTRARONO PER DISCUTERE I LORO PROGETTI DI CONQUISTA DELLO SPAZIO. NON SE NE FECE NIENTE, E DA ALLORA SI SONO DICHIARATI GUERRA – VIDEO: BEZOS COME IL DOTTOR MALE DI “AUSTIN POWERS”