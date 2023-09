27 set 2023 19:52

HAI CAPITO 'STI FIGLI DI PAPÀ: PENSANO CHE A LORO SIA TUTTO CONCESSO – IN TRENTINO DODICI MINORENNI SI SONO INTRUFOLATI IN UNA CASA IN VAL DI FASSA E LA DISTRUGGONO: I RAGAZZI, TUTTI FIGLI DI FAMIGLIE IN VISTA DELLA ZONA (IMPRENDITORI, POLITICI LOCALI E DIPENDENTI PUBBLICI), ADESSO RISCHIANO FINO A TRE ANNI DI CARCERE, PER AVER PROVOCATO DANNI PER 130MILA EURO DURANTE UN FESTINO A BASE DI ALCOL – I GENITORI SONO SOTTO CHOC: “SIAMO INCREDULI, LI ABBIAMO CRESCIUTI BENE…” (E SI VEDE)