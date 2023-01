14 gen 2023 15:00

HAI SCELTO L’ISIS? E MO’ LEVATI DAL CAZZO - SHAMIMA BEGUM, CHE A 15 ANNI FUGGI’ IN SIRIA PER ABBRACCIARE I TERRORISTI DEL CALIFFATO, VUOLE RIAVERE LA CITTADINANZA BRITANNICA CHE LE FU TOLTA DOPO UN'INTERVISTA AL “TIMES” IN CUI DISSE DI NON AVERE “NESSUN RIMPIANTO”, PARLÒ CON INDIFFERENZA DELLE TESTE MOZZATE CHE AVEVA VISTO E ARRIVÒ A GIUSTIFICARE L'ATTENTATO A MANCHESTER DEL 2017 CHE FECE 22 VITTIME – ORA DICE DI ESSERE CAMBIATA E LA BBC LE HA PURE AFFIDATO UN PODCAST PER RACCONTARE LA SUA STORIA…