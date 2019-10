HALLE DI LACRIME - UNA PERSONA È STATA ARRESTATA PER LA SPARATORIA VICINO ALLA SINAGOGA DELLA CITTÀ TEDESCA DURANTE LA FESTA EBRAICA DELLO YOM KIPPUR, IN CUI SONO MORTE DUE PERSONE – I TESTIMONI HANNO VISTO UN UOMO IN TUTA MIMETICA APRIRE IL FUOCO CON UN FUCILE D’ASSALTO E POI LANCIAVA UNA GRANATA AL CIMITERO EBRAICO - MA NON SAREBBE STATO SOLO: C’È STATA UN’ALTRA SPARATORIA IN UNA CITTÀ VICINA E ALCUNE PERSONE, PESANTEMENTE ARMATE, SONO FUGGITE A BORDO DI UN’AUTO – INDAGA LA PROCURA ANTITERRORISMO - VIDEO

NEL GIORNO DELLA FESTIVITÀ EBRAICA DELLO “YOM KIPPUR”, IN GERMANIA, VICINO LIPSIA, DUE PERSONE VENGONO UCCISE IN UNA SPARATORIA DAVANTI A UNA SINAGOGA - SECONDO LA “BILD”, UNA BOMBA A MANO E’ STATA LANCIATA AL CIMITERO EBRAICO…

GERMANIA, SPARATORIA DAVANTI SINAGOGA HALLE: ALMENO 2 MORTI

(LaPresse/AFP) - Sparatoria ad Halle, in Germania. Secondo la polizia almeno 2 persone sono state uccise e vari assalitori sarebbero in fuga a bordo di un veicolo. I media tedeschi affermano che i fatti siano avvenuti davanti a una sinagoga.

GERMANIA, PROCURA ANTITERRORISMO INDAGA SU SPARATORIA HALLE

(LaPresse/AFP) - La procura antiterrorismo tedesca condurrà le indagini sulla sparatoria fuori da una sinagoga di Halle. Almeno 2 persone sono state uccise e un assalitore è stato arrestato, secondo quanto confermato dalla polizia. Il portavoce della procura, nel dare l'annuncio, ha parlato di caso di "particolare importanza" che coinvolge "azioni violente che colpiscono la sicurezza interna" della nazione.

GERMANIA, GRANATA LANCIATA IN CIMITERO EBRAICO HALLE

(LaPresse/AFP) - Una granata è stata lanciata nel cimitero ebraico vicino alla sinagoga di Halle davanti alla quale è avvenuta una sparatoria in cui almeno due persone sono state uccise. Lo ha riferito Bild, senza conferma della polizia. Questa ha invece confermato i due decessi, secondo un bilancio preliminare, e il fatto che gli assalitori siano in fuga a bordo di un veicolo. Le autorità hanno circondato l'area e chiesto agli abitanti di non uscire di casa. La stazione ferroviaria centrale della città è stata chiusa.

GERMANIA, UNA PERSONA ARRESTATA DOPO SPARATORIA HALLE

(LaPresse/AFP) - Una persona è stata arrestata ad Halle, in Germania, a seguito di una sparatoria in cui almeno due persone sono state uccise. Lo ha fatto sapere la polizia locale.

GERMANIA, UN'ALTRA SPARATORIA A LANDSBERG, VICINO HALLE

(LaPresse) - Una seconda sparatoria si è verificata a Landsberg, in Germania, vicino ad Halle dove alcuni assalitori hanno ucciso almeno due persone a colpi d'arma da fuoco. Non è chiaro se i due episodi siano collegati, affermano i media tedeschi.

GERMANIA, AD HALLE SPARI CON FUCILE D'ASSALTO CONTRO RISTORANTE KEBAB

(LaPresse) - Un sopravvissuto alla sparatoria di Halle, in Germania, ha raccontato ai media che un assalitore vestito in tuta mimetica ha aperto il fuoco con un fucile d'assalto contro un ristorante di doner kebab. "Ha lanciato qualcosa come una granata, che non è esplosa, poi ha sparato con il fucile d'assalto", ha dichiarato il testimone, spiegando di essersi nascosto all'interno del negozio.

Un altro ha dichiarato che un assalitore ha lanciato una granata o bomba molotov contro il muro di un cimitero. Varie fonti hanno affermato che alcuni assalitori vestiti con tute mimetiche sarebbero fuggiti a bordo di un'auto, pesantemente armati, mentre la polizia ha confermato un arresto e due decessi.

