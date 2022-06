HILLARY CLINTON RIPORTA I DEMOCRATICI SULLA TERRA: "SEMBRA CHE STIANO FACENDO DI TUTTO PER PERDERE LE ELEZIONI". SE LO DICE LEI, CHE SE NE INTENDE... - "SI CONCENTRANO SUL DIBATTITO SUI TRANSGENDER, E SU JK ROWLING. CHE SENSO HA DESCRIVERLA COME UNA FASCISTA?" - "SONO TEMI RILEVANTI PER PICCOLE MINORANZE. E NOI SIAMO SULL'ORLO DELLA PERDITA DELLA NOSTRA DEMOCRAZIA..."

Dagotraduzione dal Daily Mail

conversazione di hillary clinton con the atlantic

Hillary Clinton ha avvertito che l'insistenza dei Democratici nel concentrarsi sulle questioni transgender e nel passare il proprio tempo a condannare JK Rowling potrebbe costare loro le elezioni del 2024 e la stessa democrazia americana.

In un'intervista al Financial Times, l'ex segretario di Stato e candidato alla presidenza ha concordato con il giornalista Edward Luce che i democratici si stanno sabotando concentrandosi sulle questioni sbagliate.

hillary clinton

«Sembra che i democratici stiano facendo di tutto per perdere le elezioni concentrandosi sulle cause degli attivisti, in particolare sul dibattito sui transgender, che sono rilevanti solo per una piccola minoranza», ha detto Luce, «Che senso ha descrivere JK Rowling come una fascista?».

L'ex first lady e candidata alla presidenza 2016 non ha contestato l'affermazione di Luce e ha risposto: «Siamo sull'orlo della perdita della nostra democrazia e tutto ciò che interessa a tutti gli altri sta fuori dalla finestra. Senti, la cosa più importante è vincere le prossime elezioni. L'alternativa è così spaventosa che tutto ciò che non ti aiuta a vincere non dovrebbe essere una priorità».

hillary clinton michele flournoy

I commenti di Hillary sono arrivati pochi giorni dopo che il presidente Biden ha firmato un ordine esecutivo per «cure di affermazione del genere», tra cui terapia ormonale e chirurgia, accusando i legislatori repubblicani di "prepotenziare" i bambini LGBTQ+.

JK Rowling è diventata materia di dibattito per i sostenitori delle politiche pro-trans più dure dopo aver affermato che alcuni spazi come i rifugi per abusi domestici dovrebbero rimanere aperti solo alle donne non trans, per motivi di sicurezza.

bill hillary clinton hillary clinton al met gala