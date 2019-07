HILLARY JUST WANNA HAVE FUN – CLINTON E IL SUO BRACCIO DESTRO HUMA ABEDIN SONO STATE AVVISTATE MENTRE SI DIVERTIVANO AL CONCERTO DI "EARTH, WIND & FIRE": BALLI, CANTI E MUSICA ALTA PER LASCIARSI I PROBLEMI ALLE SPALLE – NESSUNA TRACCIA DEL MARITO BILL CHE IN QUESTI GIORNI È STATO TIRATO IN BALLO NELLO SCANDALO CHE HA TRAVOLTO EPSTEIN: “NON SAPEVO NIENTE DEI SUOI CRIMINI…” (VIDEO)

Hillary Clinton e il suo braccio destro Huma Abedin per una sera si sono lasciate alle spalle i loro problemi per divertirsi al concerto Earth, Wind & Fire.

Il candidato presidenziale del 2016 e la sua consigliera sono state avvistate durante una serata di sole donne mentre danzavano, battevano le mani a ritmo di musica e si divertivano tra la folla al Beacon Theatre di New York. Nessuna traccia del marito Bill: si è ipotizzato che l'ex presidente non fosse dell'umore giusto per una serata fuori dopo essere stato collegato allo scandalo che ha investito l’ex amico Jeffrey Epstein.

Bill ha rilasciato una dichiarazione lunedì negando la conoscenza dei crimini di Epstein: «Il presidente Clinton non sa nulla dei terribili crimini di cui Epstein si è dichiarato colpevole in Florida. Nel 2002 e nel 2003, il presidente Clinton ha effettuato un totale di quattro viaggi sull'aeroplano di Jeffrey Epstein: uno in Europa, uno in Asia e due in Africa in relazione al lavoro della Fondazione Clinton.

Ha avuto un incontro con Epstein nel suo ufficio di Harlem nel 2002, e nello stesso periodo ha fatto una breve visita all'appartamento di Epstein a New York con un membro dello staff e la sicurezza. Non parla con Epstein da più di un decennio, e non è mai stato a Little St. James Island, nel ranch di Epstein nel New Mexico, o nella sua residenza in Florida».

