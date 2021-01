HO PRESO A SPRANGATE LA MIA FIDANZATA, FRATELLI’ - LO SVALVOLATO RAPPER 1727WRLDSTAR PICCHIA LA COMPAGNA CON UN BASTONE DI FERRO E FINISCE IN MANETTE – LEI E’ IN OSPEDALE CON LESIONI ALLE COSTOLE, CONTUSIONI E ROTTURA DEL TIMPANO - LE FOLLIE DI ALGERO CORRETINI, INFLUENCER ROMANO DA OLTRE 200MILA FOLLOWER, DIVENTATO FAMOSO GRAZIE A UN VIDEO POSTATO SUI SOCIAL CHE L'IMMORTALA MENTRE SBATTE CON L' AUTO SU UN MURETTO, URLANDO “FRATELLÌ HO SFONNATO TUTTO” – SU INSTAGRAM NELL’ULTIMO DELIRANTE FILMATO: “AMORE QUESTA SERA TI TRAPANO TUTTA!” - VIDEO

Giuseppe Scarpa per "il Messaggero"

Una montagna di muscoli carica di anabolizzanti e un unico obiettivo fare soldi attraverso le sponsorizzazioni sui social. Tatuaggi su tutto il corpo, il viso ne è completamente ricoperto. Questo è Algero Corretini, che ieri è stato arrestato a Roma per aver picchiato con una spranga la compagna. L' influencer romano - con più di 200mila follower su Instagram - era diventato famoso grazie a un video postato sui social che l' immortala mentre sbatte con l' auto su un muretto, urlando «fratellì ho sfonnato tutto». Adesso è in carcere con l' accusa di maltrattamenti in famiglia.

Ha picchiato la ragazza con una mazza di ferro. La vittima è stata accompagnata al pronto soccorso dagli stessi carabinieri della compagnia di Ponte Galeria, intervenuti dopo che aveva chiamato terrorizzata il 112. I medici le hanno refertato lesioni alle costole e un timpano perforato.

IL PERSONAGGIO Nella sua ultima performance pubblicata su Facebook, una decina di giorni fa, sono decine i commenti divertiti. Ieri, però, hanno lasciato il posto a insulti e accuse, dopo la notizia dell' arresto. Il pm Stefano Pizza ha ricostruito una prolungata storia di maltrattamenti che, nella mattinata di sabato, è degenerata. Inoltre, i militari, gli avrebbero trovato 45 grammi di marijuana.

Correttini, 24 anni, popolarissimo tra il pubblico dei giovanissimi, è conosciuto anche con il nickname 1727wrldstar. Sui social le sue dirette registrano migliaia di visualizzazioni. Anche ventimila utenti alla volta si connettono per vedere ciò che Corretini dice o fa.

Una popolarità che l' ha portato a guadagnare una montagna di soldi, anche 4mila euro al giorno pubblicizzando, durante le sue performance, i più disparati articoli. «Non so come fanno le persone normali a vivere con 2mila euro al mese», aveva detto in un' intervista a La 7 lo scorso maggio.

Un' attrazione smisurata per i tatuaggi. Il viso ne è completamente ricoperto. Un amore eguagliato dalla fissa per i muscoli e i bolidi. Due passioni costose e pericolose per come le vive Corretini. Durante l' intervista con il giornalista di La 7, 1727wrldstar si fa iniettare dalla compagna tre dosi di anabolizzanti. Mentre il cronista sorpreso gli dice «come fa a farlo senza prescrizioni del medico», lui risponde: «Nelle palestre tutti sanno quali sono i dosaggi».

Sul fatto poi che fosse un esempio negativo per i più giovani con questi atteggiamenti, Corretini non fa un grinza: «Problemi loro». Durante una diretta sui social aveva persino avuto un rapporto sessuale con la fidanzata. Insomma zero regole e un solo obiettivo incassare più soldi possibili per vivere nel lusso più sfrenato.

Un lusso che ama esibire, come i Rolex al suo polso.

Dei social Corretini ha capito subito le regole di base. Stupire, scioccare all' infinito, alzare sempre di più l' asticella. Il battesimo di 1727wrldstarè di un paio di anni fa. Quando a bordo di una sua auto si schianta su un muretto. Il filmato è subito virale e lui diventa un personaggio popolare. Un influencer. Ma cosa aveva fatto di così particolare nel video?

A volante di una Mazda, con il cellulare in mano, suggerisce agli utenti tutto ciò che non bisogna fare alla guida di una macchina: sorpassi azzardati con la linea bianca o il modo per aggirare un semaforo rosso. Tutti i consigli degni di un pirata della strada. A un certo punto, per evitare una fila, devia su una strada secondaria, tira il freno a mano e finisce contro il muro. La sua reazione diventa popolarissima. «Fratellì, ho sfonnato tutto.

Fratellì, ho sfonnato tutto!». Una frase che diventa presto un meme e lo lancia tra i personaggi più noti, tra gli adolescenti d' Italia.

POPOLARITÀ Un incidente con l' auto gli permette insomma di incassare soldi. La trasformazione di Corretini è evidente. In poco tempo si assiste a un mutazione fisica: Più denaro incassa e più si tatua. E più i muscoli crescono per via degli anabolizzanti che si può permettere, come lui si vanta. Il salto finale è rappresentato dalla nuova macchina che si compra. Via la vecchia Mazda a favore di una Audi A3 verde pisello cerchi in lega e un motore, dice lui, da 400 cavalli.

Per una somma, spiega sempre al giornalista di La 7, pari a 84mila euro.

Per adesso le sue follie sono terminate. Adesso dovrà difendersi dall' accusa pesante di maltrattamenti in famiglia.

