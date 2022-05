HOLLYWOOD BABILONIA - "JOHNNY DEPP HA SPINTO GIU' PER LE SCALE KATE MOSS" - L’AFFERMAZIONE DI AMBER HEARD POTREBBE DIVENTARE UN AUTOGOL. INFATTI, GIOISCONO GLI AVVOCATI DI DEPP CHE VORREBBERO CHIAMARE LA TOP MODEL SUL BANCO DEI TESTIMONI, SAPENDO CHE I DUE HANNO SONO RIMASTI IN BUONI RAPPORTI - LA SORELLA DI AMBER HEARD RACCONTA DI AVER FATTO USO SVARIATE VOLTE DI COCAINA CON DEPP - VIDEO

Dal corriere.it

Amber Heard al processo in Virginia

A Fairfax, in Virginia, è ricominciato uno dei processi più seguiti degli ultimi tempi, quello per diffamazione intentato da Johnny Depp, 58 anni, contro la ex moglie Amber Heard, 36.

Ora è l’attrice a raccontare la versione della storia in un controinterrogatorio che aggiunge altri particolari scioccanti di una relazione dai tratti violenti e tossici, che, atterrata sul banco della Corte, è diventata di dominio pubblico.

Video, audio e dichiarazioni ci hanno fatto conoscere dettagli sconvolgenti di questo matrimonio – presunti atti di violenza fisica da entrambe le parti, droga, ripicche inimmaginabili, come feci umane sul letto –, trasformando una tragedia personale in uno spettacolo da seguire su Youtube, su Tik Tok, e perché no, con l’ultimo meme arrivato via messaggio.

Johnny Depp al processo in Virginia

Questioni di beneficienza

Nella sua deposizione, Heard ammette di aver mentito. Aveva raccontato più volte di aver donato i sette milioni ottenuti dal divorzio con Depp all’ACLU, un’organizzazione non governativa che si batte per i diritti civili, e al Children Hospital di Los Angeles. Alla domanda insistente dell’avvocato dell’attore, la Heard ha ceduto, dicendo che, in effetti, non era vero. Non l’ha fatto, dice, perché l’ex marito l’ha citato in giudizio per 50 milioni di dollari nel marzo del 2019: «Intendo onorare tutti i miei impegni. Mi piacerebbe che Depp smettesse di farmi causa, così posso farlo».

Amici-amori

Heard ha chiamato a testimoniare l’attore James Franco che Depp accusa di essere stato un amante. Lei smentisce definendolo «solo un amico», un vicino di casa. Heard ha chiamato a testimoniare anche Elon Musk, con cui aveva avuto una breve relazione. Nessuno dei due sembrerebbe aver accettato l’invito.

Amber Heard al processo in Virginia

Sulla questione «amore o amicizia?» con Franco, durante l’interrogatorio è stato fatto vedere un video di una telecamera di sicurezza dell’ascensore di casa Depp-Heard, la sera prima che lei chiedesse il divorzio, in cui si vede l’attore appoggiare la testa sulla spalla della Heard, prima di entrare nell’attico.

Lei dice che l’amicizia con Franco sarebbe stata un’ossessione per Depp che pensava ci fosse una storia tra i due. Dice: «Era mio amico. E viveva nella porta accanto, letteralmente nella porta accanto. E io, francamente, avevo esaurito la mia rete di supporto con i miei soliti amici ed ero felice di accogliere quanta più amicizia possibile in quel momento».

La ex Kate Moss

Un’affermazione di Amber Heard potrebbe portare sul banco dei testimoni anche la top model Kate Moss, ex fidanzata di Johnny Depp degli anni ‘90. L’attrice dice di ricordare che qualcuno le ha detto che in passato Depp avrebbe spinto un’ex ragazza, «credo fosse Kate Moss, l’avrebbe spinta giù per le scale».

Johnny Depp e Kate Moss 2

Un’affermazione che potrebbe diventare un autogol per la Heard. Infatti, gioiscono gli avvocati di Depp che vorrebbero chiamare la top model sul banco dei testimoni, sapendo che i due hanno sono rimasti in buoni rapporti.

La sorella

Ha testimoniato anche la sorella di Amber Heard, Whitney Henriquez. Ha detto diverse cose, tutte molto pesanti. Racconta di aver fatto uso svariate volte di cocaina con Depp. Poi, prosegue affermando che per difenderla dal marito che era andato verso di lei con fare minaccio, Heard l’avrebbe preso a schiaffi e lui l’avrebbe afferrata per i capelli .

Quel fazzoletto in aula

In ultimo, molti spettatori del processo hanno notato una cosa bizzarra durante la deposizione di Amber Heard. Si vede l’attrice portare al naso un fazzoletto, aprirlo e con un dito chiudersi una narice. Poi, sembrerebbe aspirare con l’altra qualcosa dentro il fazzoletto.

Amber Heard

Che cosa stesse facendo non lo può sapere nessuno, ma in molti hanno pensato si trattasse di droga. Anche se il buon senso fa pensare che sarebbe molto strano sniffare in un’aula di tribunale.

Amber Heard si soffia il naso in modo sospetto Johnny Depp e Kate Moss