HOUSTON, ABBIAMO UN (ALTRO) PROBLEMA – LA MISSIONE PER RIPORTARE A TERRA SUNI WILLIAMS E BUTCH WILMORE, I DUE PILOTI DELLA “BOEING STARLINER” BLOCCATI DA QUASI TRE MESI A BORDO STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE, RISCHIA DI SALTARE DI NUOVO – L’IDEA ERA DI CHIEDERE UN “PASSAGGIO” ALLA "SPACEX", MA LE TUTE SPAZIALI DEI DUE ASTRONAUTI SONO INCOMPATIBILI CON LA NAVICELLA DELL’AZIENDA DI ELON MUSK...

La Nasa, entro la fine di agosto, vorrebbe delinare un piano per far tornare sulla Terra Suni Williams e Butch Wilmore, i due astronauti che sono partiti lo scorso 5 giugno e che, ancora oggi, si trovano bloccati all'interno della Stazione Spaziale Internazionale. La navicella con cui sono partiti, la Starliner, non può essere utilizzata e l'unica soluzione per far tornare i due esperti dalle loro famiglie sarebbe quella di chiedere un «passaggio» a SpaceX, il veicolo spaziale di Elon Musk.

La prima data disponibile, però, è fissata a febbraio 2025. […] E, forse, il nuovo piano pensato dalla Nasa potrebbe avere un altro problema: le tute spaziali non sono compatibili con SpaceX.

IL NUOVO PROBLEMA

[…] La Nasa, per le missioni, non ha mai dato uno standard di compatibilità per le tute spaziali. Quindi, ogni equipaggio può sceglierne diverse in base al dispositivo su cui devono viaggiare. […] Quelle per SpaceX devono comunicare con i computer a bordo, in modo tale che i sistemi possano raccogliere tutte le informazioni sull'astronauta e garantire la sua sicurezza.

Adesso, ci sono due opzioni che la Nasa dovrà scegliere: far viaggiare Suni Williams e Butch Wilmore con le loro tute, a costo di mettere a rischio la loro sicurezza. Oppure di far arrivare alla Stazione Spaziale Internazionale un «cambio d'abito», che a febbraio permetterà loro di salire su Space X.

