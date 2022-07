Estratto dell’articolo di Valeria Di Corrado Gianluca Lengua per “il Messaggero”

Ilary Blasi resterà ad abitare con i suoi tre figli nella casa coniugale - la mega-villa dell'Eur da 25 vani - e riceverà ogni mese da Francesco Totti un assegno di mantenimento a diversi zeri. Sarebbero questi i termini dell'accordo tra l'ex capitano della Roma e la presentatrice tv. Un accordo che, a quanto pare, sarebbe stato raggiunto in via stragiudiziale e che si dovrebbe perfezionare entro domani.

[…] la coppia avrebbe agito a fari spenti per trovare una quadra. Potrebbe essere questa la ragione per la quale lo scorso febbraio, dopo le prime indiscrezioni stampa sulla loro crisi, avevano smentito tutto. […]

LA PROCEDURA

La separazione con negoziazione assistita è una delle nuove procedure introdotte nel 2014, che consente di conseguire lo status di separati in breve tempo e senza andare in Tribunale. I coniugi, assistiti dai loro rispettivi legali, stabiliscono l'affidamento dei figli minori, le disposizioni di carattere patrimoniale, chi dovrà provvedere al mantenimento e in quale misura. Una volta raggiunto l'accordo, viene sottoposto all'autorizzazione del pubblico ministero e poi trasmesso dagli avvocati all'anagrafe comunale per la ratifica. […] Con la negoziazione assistita, invece, in un mese e mezzo al massimo la procedura si conclude.

[…] L'accordo raggiunto prevederebbe anche che Totti liquidi la moglie delle sue due partecipazioni societarie, entrambe al 90% (le quote restanti sono dei parenti di Ilary) nella Number Five srl e nella Società sportiva Sporting Club Totti. La prima ha per oggetto la promozione di attività commerciali.

La seconda, invece, si prefigge di diffondere lo sport dilettantistico gestendo il centro Totti Sporting Club, a Ostia. Per il resto i coniugi sono in separazione dei beni. Lei possiede un appartamento a Milano, uno a Roma, due garage e una nuda proprietà su una porzione della villa coniugale. Mentre lui è proprietario di quest' ultima, della casa a Sabaudia, di un villino nel quartiere Axa, un appartamento all'Eur, due magazzini e due garage (sempre nella Capitale).

