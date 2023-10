27 ott 2023 19:11

IMENE CHE NON SI DICA – UN GINECOLOGO TEDESCO HA MUTILATO LA VAGINA DELLA MOGLIE VERGINE PERCHÉ NON RIUSCIVA A FARE SESSO CON LEI: ORA L’UOMO, UN 54ENNE, È FINITO A PROCESSO – I FATTI RISALGONO AL 2019: I DUE ERANO IN UN HOTEL DI LUSSO DI DUBAI, IN LUNA DI MIELE, E LUI, IN PREDA AGLI ORMONI, LE È SALTATO ADDOSSO. QUANDO PERÒ SI È ACCORTO CHE NON RIUSCIVA A INTINGERE IL BISCOTTO, HA DECISO DI TAGLIARE LA TESTA AL TORO. ANZI, ALLA VULVA. COSÌ HA BRANDITO UN PAIO DI FORBICI E...ZAC!