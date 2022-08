INCENDIO DEL CA…RSO: UN ROGO DI VASTE DIMENSIONI E’ DIVAMPATO A DUINO, INTERROTTE FERROVIA E AUTOSTRADA- L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INVITA GLI ABITANTI A NON USCIRE DI CASA - POI ARRIVA LA PIOGGIA E LA SITUAZIONE MIGLIORA- L’INCENDIO E’STATO STATO SIMILE A QUELLO CHE DUE SETTIMANE FA AVEVA CREATO DISAGI A MONFALCONE E A TRIESTE – VIDEO

CARSO INCENDIO

Un nuovo incendio, sembra di grandi dimensioni, è divampato nella tarda mattinata di oggi, nella zona di Duino, sul Carso, nella zona dove nei giorni scorsi erano divampati altri e ben più grandi e pericolosi incendi. Intanto, precauzionalmente, dalle 12.30 circa è interrotto il traffico ferroviario nel tratto Monfalcone-Trieste e il raccordo autostradale in entrambi i sensi, sempre nell’area di Monfalcone.

Sul posto sono già accorsi i Vigili del fuoco che stanno operando nel tentativo di spegnere le fiamme, non lontane dall’ autostrada A4. Oggi è giornata da bollino nero e c’è folla di turisti alla barriera autostradale del Lisert. Nel tardo pomeriggio il meteo prevede forti temporali su lla zona. Nel pomeriggio un temporale ha mano a mano attenuato la situazione.

La colonna di fumo nelle prime ore del pomeriggio ha investito le case di Duino, dove gli abitanti, per uscire, hanno dovuto indossare mascherine protettive, come era già accaduto a Monfalcone in occasione del precedente rogo. Il sindaco del comune alle porte di Trieste ha firmato un’ordinanza ad hoc. L’amministrazione ha anche invitato gli abitanti a non uscire di casa se non in casu strettamente necessari. Bagnanti in fuga anche dalle spiagge, investite dal fumo e dal cattivo odore. Il peggioramento della situazione ha indotto Autovie Venete alla chiusura dell’intero tratto dell’autostrada A4 Villesse - Sistiana in entrambe le direzioni. Un tratto di circa 40 chilometri. L’operazione è stata messa in atto anche per non intasare ulteriormente la viabilità ordinaria del Monfalconese dove viene fatto defluire il traffico del Lisert.

La situazione meteo al confine tra Italia e Slovenia è molto variabile: a pochi chilometri dalla zona del rogo è scoppiato un temporale: un giovane che stava facendo un’escursione in montagna ha tentato di ripararsi in una malga ma è stato colpito da un fulmine ed è stato portato all’ospedale di Udine con l’elisoccorso.