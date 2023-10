29 ott 2023 20:08

IN INDONESIA SI È AVVERATO L’INCUBO DI OGNI TURISTA – UNA DONNA ERA IN POSA PER UNA FOTO SUL PONTE “THE GEONG BRIDGE”, QUANDO IMPROVVISAMENTE HA SENTITO IL RUMORE DEL VETRO CHE SI FRANTUMAVA ED È CADUTA DA UN’ALTEZZA DI 9 METRI. È MORTA DURANTE IL TRASPORTO IN OSPEDALE, MENTRE UNA SUA COMPAGNA DI VIAGGIO È RIMASTA FERITA. LE INDAGINI HANNO SCOPERTO CHE I PANNELLI IN VETRO TEMPERATO ERANO…