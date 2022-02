ilary blasi e francesco totti 2

1 - TOTTI E LA CRISI CON ILARY «SU DI NOI FALSE NOTIZIE» E I DUE CENANO INSIEME CON I FIGLI AL RISTORANTE

Gianluca Piacentini e Giovanna Cavalli per il “Corriere della Sera”

La smentita (doppia) arriva via Instagram, come si usa ormai. Francesco Totti compare verso le otto di ieri sera, con un video e poche parole. «Non è la prima volta che devo smentire queste fake news su di me e la mia famiglia e sinceramente mi sono stancato», dice serio, giubbotto nero, felpa grigia, un muro sullo sfondo. «Ricordo che ci sono di mezzo dei bambini e i bambini vanno rispettati». Fine.

Pochi minuti dopo Ilary Blasi posta il filmato di una cena familiare al ristorante «Rinaldi» al Quirinale, con la tavola apparecchiata. Lei ride in sottofondo. Si vedono la piccola Isabel, il primogenito Cristian e il Capitano, con la stessa felpa grigia.

Ritratto di una famiglia normale in una sera qualunque. Messaggio subliminale: «Ma quale crisi? Qui non c'è nessuna crisi, tutto bene».

Già la mattina peraltro la showgirl aveva pubblicato una story dal treno per Milano, in cui faceva la linguaccia. Uno sberleffo a chi le vuole male, forse. Eppure per tutta la giornata il gossip sulla fine del matrimonio Totti-Blasi era stato l'argomento di tendenza.

Con sempre più precisione nei dettagli - e con foto - sulla presunta nuova fiamma che l'ex Capitano della Roma avrebbe già portato nel suo luogo sacro del cuore, lo stadio Olimpico.

Non accanto a lui, non esageriamo, ma due file più indietro e due teste più a destra, in tribuna, il 5 febbraio scorso a sorbirsi il mesto pareggio tra Roma e Genoa, il viso seminascosto dalla mascherina, nome sull'accredito in quota Totti: Noemi Bocchi.

Finora, per i più, una perfetta sconosciuta. Sarebbe lei, 34 anni, studi in Economia aziendale e bancaria alla Lumsa, romana e ovviamente romanista, la possibile misteriosa femme da cercare dietro la separazione tra l'ex Pupone e Ilary Blasi, dopo un ventennio di amore, magliette alzate, dediche e cucchiai, in un matrimonio che il prossimo 19 giugno potrebbe non festeggiare il diciassettesimo anniversario.

Biondissima, capelli lisci, broncio sexy sulla foto di Instagram, a prima vista Noemi potrebbe sembrare un'altra sorella Blasi, tanto è evidente la somiglianza. Un ex marito, Mario Caucci, imprenditore e dirigente del Tivoli Calcio 1919 (ma giallorosso sfegatato da Curva Sud, #Romaloveofmylife il suo hashtag di battaglia), due figli bellissimi, un profilo Facebook senza pretese, con soli 578 amici (ma tra questi compaiono Stefano Ricucci, Aida Yespica, i due celebri chirurghi plastici Giulio Basoccu e Giacomo Urtis), il gossip capitolino narra che abbia partecipato a passate selezioni per l'«Isola dei Famosi», il reality dei naufraghi che ricomincerà il 21 marzo (condotto dall'Ilary originale).

Ristorante preferito «L'isola del Pescatore» sulla spiaggia di Santa Severa.

Lo stesso in cui Francesco chiese a Ilary di sposarlo, con i petali di rosa rossa sparsi sul pavimento e la loro canzone ( L'emozione non ha voce di Celentano) a tutto volume.

Appassionata di calcio e di padel (gioca nella «Spritz Girls»), proprio su uno di questi campetti avrebbe conosciuto il Capitano, qualche mese fa.

E secondo un report del sito Dagospia , lady Bocchi sarebbe già stata avvistata sulla tribuna dell'Olimpico, sempre a prudente distanza di qualche sedia, quel 4 dicembre del 2021, per Roma-Inter, ovvero il ritorno di Totti sugli spalti, dopo due anni di lontananza, accolto da ovazione collettiva.

Mentre la Magica perdeva 3 a 0, i due, sempre secondo questa ricostruzione, si messaggiavano di continuo sul cellulare.

Quanto a Ilary, spesso sarebbe uscita a cena in comitiva con la sorella Melory e altra gente, tra cui Luca Marinelli, fascinoso attore di Lo chiamavano Jeeg Robot e Diabolik . Altri indizi considerati rivelatori.

Spariti i post romantici su Instagram, ricorrenze non festeggiate insieme (al compleanno n.45 di lui, l'ex Letterina non si è vista) uscite mondane separate, come secondo qualcuno lo sarebbe il domicilio.

Il numero 10 Campione del Mondo nel 2006 lascerebbe spesso il villone dell'Eur, per rifugiarsi in quello meno smisurato di Casal Palocco, dove viveva con i genitori, con la scritta Tottigol, in mattonelline rosse, incastonata sul fondale della piscina.

2 - NOEMI PRESUNTA FIAMMA «GALEOTTO FU QUEL PADEL»

Estratto dell'articolo di Alessia Marani Ilaria Ravarino per "il Messaggero"

[…] Il coreografo Luca Tommassini, vittima in passato di aggressioni omofobe, è più che mai vicino a Ilary, è il suo amico del cuore. Con lui Ilary ha solcato il tappeto rosso della prima di House of Gucci a novembre. E sempre con lui ed Ennio Meloni ha trascorso tra novembre e dicembre qualche giorno in Lapponia: senza marito e senza mai parlarne. Un silenzio anomalo. Anche a cena nella nuova pizzeria di Flavio Briatore a Roma, Ilary è andata senza Totti. Anzi, c'è chi scommette che durante una cena con il giornalista Igor Righetti e l'attrice Miriam Leone, Blasi avrebbe conosciuto «un attore impegnato» presentatole dalla sorella Melory. […]

3 - ILARY E TOTTI AL FISCHIO FINALE? COLPA DEI NUOVI PARTNER-CLONI

Estratto dell'articolo di Nino Materi per "il Giornale"

Sotto sotto, forse, si amano ancora. O no. Sta di fatto che il modello estetico di «nuova partner ideale» (per lui) e «nuovo partner ideale» (per lei) è la fotocopia dei vecchi compagni. Ci spieghiamo meglio. A dar credito alle malelingue, Francesco Totti (che però smentisce tutto: «Solo una fake news») sarebbe in crisi con la moglie Ilary Blasi, frequentando una sua sosia di qualche anno più giovane; al contempo Ilary Blasi vedrebbe un «pupone» molto somigliante a quello originale. Insomma, entrambi attratti vicendevolmente dai rispettivi cloni. […]

Mentre l'ex centravanti azzurro è stato visto allo stadio (e altrove) con la bella (e giovane) Noemi Bocchi («laureata in Economia, appassionata di calcio e di padel», fa sapere quel ficcanaso di Dagospia), la ancora fascinosa Ilary è stata reiteratamente avvistata a fianco di un bel fusto che sembra l'alter ego del «pupone» giallorosso. […]

