1 giu 2023 11:44

GLI INFLUENCER SONO PORTATORI SANI DI IGNORANZA – GIULIA DE LELLIS NON SA COME SI USA LA "E" CON L’ACCENTO, MA QUANDO LE FANNO NOTARE LO SCIVOLONE GRAMMATICALE, LEI SI GIUSTIFICA PARLANDO DI LICENZA POETICA: “SCRIVO VELOCEMENTE SULLO SMARTPHONE E PER PIGRIZIA NON SPOSTO IL DITO IN ALTO PER SELEZIONARE LA TIPOLOGIA DI ACCENTO CORRETTO. FACCIO PRIMA A SCRIVERE EH” – MA I FOLLOWER NON PERDONANO: “TE LO INSEGNANO IN PRIMA ELEMENTARE…”