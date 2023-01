INGIUSTIZIA A PIENO REGIME – IN IRAN UN UOMO CHE HA DECAPITATO LA MOGLIE 17ENNE, ED È USCITO IN STRADA CON LA SUA TESTA RIDENDO, È STATO CONDANNATO A SOLI 8 ANNI DI CARCERE, MENTRE CHI PROTESTA CONTRO IL REGIME VIENE MANDATO ALLA FORCA E IMPICCATO – IL PROCESSO AL MARITO OMICIDA SI È TENUTO REGOLARMENTE, AI MANIFESTANTI CHE PROTESTANO CONTRO IL REGIME VENGONO ESTORTE CONFESSIONI SOTTO TORTURA...

L'Iran dei pasdaran - che ieri il Parlamento europeo ha invitato a inserire nella lista dei terroristi degli Stati Ue -manda alla forca i suoi ragazzi perché protestano in strada, con processi da meno di un mese. Con altri criminali usa differenti riguardi. Se la cava con appena otto anni in carcere Sajjad Heidarnava, un uomo che ad Ahvaz, nell'Iran sudoccidentale, ha decapitato sua moglie ed è uscito per strada ridendo con la testa di lei in mano. La moglie, Mona Heidari, aveva 17 anni; si erano sposati che lei ne aveva 12, e avevano un figlio di 3. […]

Heidarnava ha agito insieme al cognato; anche per il concorso di colpa, la condanna è stata di appena sette anni e mezzo per omicidio, più otto per aggressione. Senza appello: la famiglia della sposa bambina - e del complice dell'assassino, Heidar Heidarnava, fratello di lei - aveva «perdonato» l'assassino anziché chiedere la qesas, una punizione più severa ai sensi della legge islamica. Una sorta di patteggiamento. Heidar Heidarnava, il complice, starà in carcere per 45 mesi. […]

Lo stesso non si può dire per le confessioni estorte e i processi lampo - con 15 minuti al massimo concessi per difendersi - che hanno portato all'impiccagione già quattro ragazzi, tra i manifestanti coinvolti nelle proteste scoppiate dopo la morte il 16 settembre di Mahsa Amini.

Curda, 22 anni, è stata arrestata per una presunta violazione del codice di abbigliamento femminile. È morta dopo due giorni nelle mani della polizia. Da allora le proteste non si fermano: 19 mila gli arresti, quasi 500 i manifestanti che hanno perso la vita. Ci sono state quattro esecuzioni lampo , dal sapore di punizioni esemplari. […]

