Estratto dell’articolo di Giuseppe Scarpa per www.repubblica.it

Sesso tra un paio di poliziotti e una trans, alcuni però convolano a nozze, altri invece finiscono a processo per induzione indebita. Il tutto va in scena nel più grande penitenziario romano nell’autunno — inverno del 2021.

A dicembre di quell’anno arriva, in procura a Roma, una dettagliata denuncia che tratteggia uno scenario poco professionale all’interno del carcere, incontri piccanti tra diversi poliziotti e alcune detenute di un particolare settore che ospita, appunto, le transessuali.

Il racconto è di una trans brasiliana Paola — il nome è di fantasia — reclusa a Rebibbia, che sostiene di aver subito degli abusi da parte di due agenti. La versione offerta dalla presunta vittima, tuttavia, non si limita solo a quello che lei avrebbe ingiustamente subito dagli uomini in divisa. Paola, infatti, sostiene che si sarebbero verificati diversi casi oltre il limite sempre nei confronti di altre compagne di cella.

La transessuale, per descrivere la tendenza in voga all’interno del penitenziario, racconta ai pm anche il caso, il cui epilogo è a lieto fine, tra un agente e un’altra detenuta. In questa storia, infatti, tra il poliziotto e la transessuale sarebbe sbocciato l’amore tanto che la coppia avrebbe deciso di sposarsi dopo la scarcerazione. Infine, ha sottolineato sempre Paola, che le trans in estate, in carcere, sono solite prendere il sole in bikini e in un’occasione lei avrebbe subito apprezzamenti poco galanti da parte di un agente. […]

