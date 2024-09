ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell’articolo di Paola De Carolis per il “Corriere della Sera”

angela bacares e mike lynch

[…] Angela Bacares, la vedova dell’imprenditore Mike Lynch che nel disastro del Bayesian ha perso il marito e la figlia diciottenne Hannah, è tornata a casa. E dovrà trovare la forza di affrontare questioni pratiche che potrebbero incrinare l’esistenza agiata che aveva conosciuto al fianco di un uomo considerato il «Bill Gates» britannico.

Prima della causa per frode di San Francisco, dove era stato scagionato, Lynch […]era stato giudicato colpevole dall’Alta corte di Londra, in forma civile, di aver gonfiato il prezzo di vendita della società di software da lui creata, Autonomy, al gigante statunitense Hewlett-Packard (HP), un’acquisizione che nel 2011 era costata 11,1 miliardi di dollari.

yacht bayesian

Il giudice, nel gennaio 2022, nelle sue conclusioni aveva sottolineato che l’ammontare del risarcimento sarebbe stato annunciato in altra data […] e che sarebbe stato con ogni probabilità inferiore a quanto chiesto da HP, ovvero 4 miliardi di dollari.

Un’incognita che grava sul futuro, anche perché la società statunitense ha fatto sapere di non aver intenzione di abbandonare l’iter britannico, nonostante i danni reputazionali che potrebbero derivare da un accanimento contro una donna che ha perso metà della sua famiglia.

[…] La causa londinese era durata 93 giorni, 20 dei quali erano stati segnati dall’interrogatorio di Lynch che, alla fine, era stato estradato per il versante californiano della battaglia legale. Nel corso di un’intervista al Sunday Times dopo la chiusura del processo in California, in un momento che aveva definito «l’inizio di una seconda vita», aveva ricordato l’imbarazzo di un trasferimento in aereo a San Francisco in manette.

yacht bayesian

Ma senza dare segno di essere preoccupato per le finanze della famiglia, anzi: aveva espresso ammirazione per gli investimenti che la moglie Angela aveva effettuato durante i 13 mesi in cui lui era stato tenuto ai domiciliari.

Bacares, proprietaria del veliero affondato a Porticello, è una donna che come il marito è emersa grazie allo studio, alla determinazione e alla voglia di fare. Figlia di emigrati colombiani […] è nata a New York 57 anni fa. Quando cominciò la scuola, parlava a malapena inglese. Bravissima in scienze, riuscì a 17 anni a qualificarsi tra i 300 studenti della semifinale di un concorso nazionale, il Westinghouse Talent Science Search. Dopo il Darmouth College, nel New Hampshire, aveva cominciato a lavorare nella finanza a New York.

mike lynch con la moglie angela bacares

Le prime nozze, nel 2000, durarono pochi mesi e nel maggio del 2001, sul Times , venne annunciato il suo fidanzamento con Lynch. Il matrimonio, presso la chiesa cattolica di St Mary’s di Sloane Square, a Londra, fu celebrato nel settembre dello stesso anno, un’unione dalla quale erano nate due figlie […]. La prima, Esme, sta studiando fisica all’Imperial College di Londra. La seconda, Hannah, aveva saputo quattro giorni prima di morire sul Bayesian di aver preso ottimi voti alla maturità: a ottobre avrebbe iniziato il corso di laurea in lettere all’università di Oxford.

