IO ERO LEGGENDA – WILL SMITH SPERA DI FAR DIMENTICARE LO SCHIAFFONE A CHRIS ROCK RIENTRANDO NEL CAST DEL SEQUEL DEL FILM “IO SONO LEGGENDA” – DALLO "SLAPGATE" L’ATTORE È STATO OSTRACIZZATO: L’ACADEMY LO HA MESSO AL BANDO PER 10 ANNI E ALCUNI PROGETTI IN CANTIERE SONO FINITI IN NAFTALINA – PER ADESSO SMITH SI È AUTO-ESILIATO NELL’ATTESA CHE QUALCHE MAJOR SIA DISPOSTA A SCOMMETTERE ANCORA SU DI LUI - VIDEO

Da Ansa

Scena da Io sono leggenda

A meno di tre mesi dallo schiaffo a Chris Rock durante la diretta degli Oscar, Will Smith prepara il ritorno in scena. L'attore premiato agli Academy Awards per "King Richard - Una Famiglia Vincente" e subito dopo ostracizzato per l'attacco a Rock starebbe lavorando per rientrare nel cast del sequel del suo film del 2007 "I Am Legend".

Il nome di Will è tuttora incluso nel progetto di cui è in corso la sceneggiatura ma a cui la Warner deve ancora dare luce verde, scrive il tabloid britannico "The Sun", osservando anche che Westbrook Studios, la società di produzione di Smith, è ancora tra i finanziatori. Will Smith aveva preso a schiaffi Rock per una battuta infelice sulla testa rasata della moglie Jada Pinkett che soffre di alopecia. Dopo lo "slapgate" che ha fatto ombra all'onore più alto della sua carriera, Will Smith si è auto-esiliato dalle luci della ribalta definendo la sua condotta sul palco "dolorosa e imperdonabile".

io sono leggenda film poster hd salli richardson will smith

L'Accademia degli Oscar lo aveva messo al bando per 10 anni da ogni cerimonia o funzione pubblica e una serie di progetti in cantiere tra cui "Fast and Loose" di Netflix erano finiti in naftalina. "La realtà è che a un certo punto Will tornerà in campo, e dipenderà da quale major se la sentirà di scommettere su di lui", ha detto una fonte del "Sun".

