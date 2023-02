6 feb 2023 17:12

IN ITALIA DAL PRIMO NOVEMBRE AI PRIMI DI GENNAIO CI SONO STATI PIÙ DI 500 INCIDENTI E 13 MORTI SULLE PISTE DA SCI – L’ULTIMA TRAGEDIA IN ALTO ADIGE, DOVE UNO SCIATORE DI 37 ANNI È MORTO SCONTRANDOSI SULLE PISTE CONTRO UN UOMO SULLO SNOWBOARD – LA PERSONA CHE HA PERSO LA VITA STAVA SCENDENDO A ZIG ZAG E INDOSSAVA IL CASCHETTO – L’UOMO IN SNOWBOARD SI È FERITO MA NON È IN PERICOLO DI VITA…