ITALIA A SECCO! – È ANCORA INVERNO MA IL NORD ITALIA È GIÀ IN EMERGENZA SICCITÀ: A VENEZIA I CANALI SONO QUASI VUOTI E LE BARCHE NON RIESCONO A MUOVERSI. IL LETTO DEL FIUME PO È PRATICAMENTE SENZ'ACQUA E GLI AGRICOLTORI, CHE GIÀ L’ANNO SCORSO HANNO PERSO 6 MILIARDI DI EURO, SI PREPARANO AD AFFRONTARE UN ALTRO ANNO DIFFICILE – PER COLPA DELLA POCA NEVE CADUTA SULLE ALPI E DELLE POCHE PIOGGE IL LAGO DI GARDA È AI MINIMI STORICI…

Estratto dell’articolo di Giampiero Valenza, Valentina Arcovio per “il Messaggero”

emergenza siccità

L'Italia, in particolare quella del Nord, è in piena emergenza siccità. Il fiume Po è praticamente a secco. Nella zona di Pavia si trova a meno di 3,2 metri rispetto allo zero idrometrico. Anche l'Adige ha sete, soprattutto tra Ala e Rovereto. A Venezia i canali si stanno svuotando tanto che, in alcune zone, le barche riescono a muoversi a malapena.

Stando alle previsioni, nei prossimi giorni la situazione è destinata a peggiorare: si passerà da un picco di riduzione di 40 centimetri a 60 centimetri. È in sofferenza pure il lago di Garda che, al momento, è ai minimi storici: è da almeno 35 anni che non c'era così poca acqua in inverno. Il 14 febbraio il livello del lago era 44 centimetri sopra lo zero idrometrico. Non se la passano bene neanche gli altri grandi laghi: le percentuali di riempimento vanno dal 38% di quello Maggiore fino ad appena al 21% di quello di Como.

siccita nel po 2

Le scarse piogge, ma anche lo scarso potenziale idrico stoccato sotto forma di neve nell'arco alpino ed appenninico, hanno lasciato l'Italia a secco. Secondo i dati del Cnr, il Consiglio nazionale delle ricerche, durante il 2022 si è registrato il 40% di pioggia in meno al Nord […]

Sono attese gravi ripercussioni sull'agricoltura. Secondo Coldiretti si tratta di una situazione anche peggiore rispetto all'anno scorso per il settore agricolo, quando la siccità ha causato una perdita di 6 miliardi di euro nei raccolti. […]

siccita nel po 1

Gli agricoltori del Lazio sono in affanno. E chiedono, come lo scorso anno, un anticipo dell'irrigazione artificiale. Nella regione il Consorzio di Bonifica lo ha sempre fatto da aprile in poi, ma ormai da tre anni è costretto a farlo già a fine febbraio. La portata d'acqua di fiumi e laghi è ai minimi da tempo. […]

riso e siccita riso e siccita