KIEV CHE CI AIUTA? LEONARDO DI CAPRIO! L'ATTORE HA DONATO 10 MILIONI DI DOLLARI ALLE FORZE ARMATE UCRAINE PER SOSTENERE L’ESERCITO, GLI ARMAMENTI E GLI AIUTI UMANITARI A CHI RESTA NEL PAESE - OLTRE CHE UMANITARIA, LA SCELTA DELL'ATTORE AVREBBE UNA RAGIONE AFFETTIVA: LA NONNA, MORTA NEL 2008 A 90 ANNI, ERA DI ODESSA…

Maria Volpe per www.corriere.it

Scende in campo una grandissima star internazionale per aiutare l’Ucraina. Leonardo DiCaprio ha donato ben 10 milioni di dollari alle forze armate ucraine per sostenere l’esercito, gli armamenti e gli aiuti umanitari a chi resta nel Paese. Lo riporta Ukrinform, l’agenzia di stampa ucraina, citando la Gsa News, secondo la quale si tratta della somma più alta finora donata alla nazione attaccata dalla Russia.

Secondo le fonti dell’agenzia, la scelta avrebbe una ragione affettiva oltre che umanitaria: l’attore di Titanic ha infatti radici ucraine per via della nonna materna, originaria di Odessa, e ha condannato con forza l’invasione russa. DiCaprio non è nuovo alle battaglie civili: da sempre sensibile alle tematiche sociali e ambientali, non ha potuto fare a meno di aiutare il popolo ucraino donando una somma cospicua.

La nonna di Leonardo DiCaprio, Elena Smirnova, è morta nel 2008 a 90 anni. Era originaria di Odessa , la città affacciata sul Mar Nero che rientra fra gli obiettivi dell’esercito russo. La donazione dell’attore arriva dopo l’appello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha chiesto di supportare la lotta ucraina sia a livello militare che finanziario; i 10 milioni di dollari donati da DiCaprio sarebbero già stati versati sul conto della Banca Nazionale ucraina. Dopo Blake Lively e Ryan Raynolds, Mila Kunis e Ashton Kutcher, si tratta dell’ennesima star americana che ha deciso d’intervenire economicamente a favore dell’Ucraina.

