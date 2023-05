KOSOVO STRAPAZZATO – GLI STATI UNITI PROVANO A RIMETTERE IN RIGA IL PREMIER KOSOVARO, ALBIN KURTI ED ESPELLONO IL PAESE BALCANICO DALL’ESERCITAZIONE MILITARE DELLA NATO, “DEFENDER 23”. KURTI SI RIFIUTA DI RITIRARE I SINDACI DI ETNIA ALBANESE DAL NORD DEL PAESE, A MAGGIORANZA SERBA – LA MOSSA SERVE AD ALLENTARE UN PO’ LA TENSIONE, E INFATTI KURTI, PUR PROTESTANDO CONTRO LA “REAZIONE ECCESSIVA”, DICE CHE VALUTERÀ L’IPOTESI DI NUOVE ELEZIONI…

USA ESPELLONO IL KOSOVO DA UN'ESERCITAZIONE MILITARE NATO

(ANSA-AFP) - Gli Stati Uniti hanno espulso il Kosovo da un'esercitazione militare Nato a guida americana, Defender 23, in corso da aprile a giugno in Europa con la partecipazione di una ventina di Paesi alleati. Lo ha annunciato l'ambasciatore Usa a Pristina, Jeffrey Hovenier. "Per il Kosovo questa esercitazione è finita", ha detto ai media locali dopo che il premier Albin Kurti ha rifiutato di ritirare i sindaci kosovari-albanesi dal nord del Paese, zona a maggioranza serba. Si tratta della prima sanzione Usa nei confronti del governo kosovaro dopo il riaccendersi delle tensioni etniche.

KURTI,VALUTERÒ NUOVE ELEZIONI AL NORD SE FINIRANNO SCONTRI

(ANSA) - Il premier kosovaro Albin Kurti si è detto disposto a valutare elezioni anticipate nel nord del Kosovo se finiranno le violenze. "Se fosse stata una protesta pacifica, avrebbe avuto la mia comprensione, ma non una manifestazione folle con la lettera Z (simbolo filorusso, ndr), dove sparano a soldati e poliziotti, lanciano granate, gridando 'uccidi, uccidi'. A questa folla fascista, non cediamo la nostra Repubblica democratica. Se protestano pacificamente per chiedere elezioni anticipate, hanno un primo ministro che è più che disposto ad ascoltarli e forse è d'accordo con loro", ha detto Kurti a Bratislava citato dal Guardian.

PREMIER KOSOVO, 'SORPRESO DA USA, REAZIONE ECCESSIVA'

(ANSA) - Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti, in un'intervista a Politico.eu, ha definito sorprendente la reazione contro il Kosovo degli Stati Uniti dopo gli ultimi violenti scontri che hanno causato il ferimento di componenti del contingente Nato Kfor sul posto. "Abbiamo una leggera differenza di approccio. Pensare a sanzioni contro il Kosovo sembra sproporzionato e ingiusto", ha affermato. "Sono rimasto sorpreso", ha detto, definendo quella degli Stati Uniti una "reazione eccessiva". Kurti, interpellato sul tema, ha risposto che la situazione attuale "può" degenerare in un conflitto più ampio. Ma "dipende" da Belgrado, ha aggiunto.

