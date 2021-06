5 giu 2021 20:20

IL LAMENTO DEL PREPUZIO - RESTA IN CARCERE LA CAMERIERA CHE LO SCORSO 31 MAGGIO VICINO BARCELLONA HA TAGLIATO IL PISELLO AL CAPO CHE STAVA CERCANDO DI STUPRARLA - LE FORZE DI POLIZIA ASPETTANO CHE L’UOMO VENGA DIMESSO DALL’OSPEDALE DOPO UNA COMPLESSA OPERAZIONE CHIRURGICA DI RIATTACCAMENTO DEL PENE PER POTER FORMULARE L’ACCUSA DI VIOLENZA SESSUALE - NON SI SA ANCORA SE L'INTERVENTO ABBIA AVUTO SUCCESSO…