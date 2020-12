LAPO TI DA IL PACCO (BENEFICO) - ELKANN CONSEGNA AL BANCO ALIMENTARE 30 TONNELLATE DI CIBO DONATO DA ESSELUNGA NELL'AMBITO DELLA CAMPAGNA "OURDUTY", PROMOSSA DALLA SUA FONDAZIONE LAPS - INSIEME ALLA SUA FIDANZATA JOANA LEMOS HA SCARICATO INSIEME AI FATTORINI DECINE DI SCATOLONI. ''UN GESTO BELLISSIMO'', DICONO DAL BANCO ALIMENTARE

Un giorno da fattorino per Lapo Elkann, che si è recato presso il magazzino del Banco Alimentare della Lombardia per consegnare duemila scatoloni di cibo donati da Esselunga nell'ambito della campagna #OurDuty, promossa da Fondazione Laps. Un totale di circa 30 tonnellate di prodotti, che verranno ora distribuite in tutta Italia ai più bisognosi e a chi sta vivendo un momento difficile, per via della povertà o per problemi legati al Covid. La campagna di raccolta fondi e cibo del Banco Alimentare durerà fino al 6 gennaio.

Lapo era insieme alla sua fidanzata e vice presidente della fondazione Joana Lemos, al Direttore Generale Lorenzo Landini, al Segretario Generale Roberto Collura e al consigliere del Board Marco Rubino.

“Un gesto bellissimo”

“Ieri Lapo Elkann ci è venuto a trovare nel magazzino del Banco Alimentare della Lombardia per consegnare i prodotti che Esselunga ci ha donato! Un gesto bellissimo - si legge sulle pagine social del Banco Alimentare - che, ancora una volta, ci fa sperare in un domani migliore. Insieme #alimentiamosperanze!”

