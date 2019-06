“SARRI ALLA JUVENTUS? A ME NON HA DETTO NULLA” – PARLA GIANFRANCO ZOLA, VICE DEL TECNICO TOSCANO AL CHELSEA: "SIAMO RIMASTI CHE CI SAREMMO SENTITI IN CASO DI NOVITA’" - INTANTO GUARDIOLA TUMULA L'IPOTESI JUVE: "LA PREMIER E' IL TOP. IN ITALIA COME IN SPAGNA SE NON VINCI TI FISCHIANO..." - "IL CITY? IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE"