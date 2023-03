LAZIO, UNA REGIONE IN MUTANDE: AUMENTANO LE PERSONE CON GRAVI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE (DAL 3% AL 9%) - SULLA CAPACITÀ DI SPESA DELLE FAMIGLIE, IL LAZIO È IN FONDO ALLA CLASSIFICA POCO PRIMA DI ABRUZZO, UMBRIA, PUGLIA E CAMPANIA - CRESCONO QUELLI CHE NON RIESCONO A METTERE SOLDI DA PARTE (ORA LA QUOTA È AL 37%, DODICI MESI PRIMA ERA AL 34%) - C'È UNA VARIABILE CHE PIÙ DI ALTRE POTREBBE AVER PEGGIORATO LE POSSIBILITÀ LA SITUAZIONE: “SOPRATTUTTO NELL'AREA URBANA DI ROMA LE PERSONE SONO COSTRETTE A USARE L'AUTOMOBILE E IL CARO BENZINA HA DATO UN COLPO DI GRAZIA AI PORTAFOGLI”

POVERTA' IN ITALIA

Estratto dell’articolo di Giampiero Valenza per “il Messaggero”

Addio acquisti pazzi. I portafogli si restringono e la capacità di spesa dei laziali diminuisce, raggiungendo di fatto uno dei suoi minimi storici: il peggiore degli ultimi cinque anni. Tra il 2022 e il 2021 era già precipitata del 4,3%. E per il 2023 le previsioni sono ancora pessime, con un ulteriore calo dell'1,9%. Aumentano le persone con gravi difficoltà economiche: passano dal 3% al 9%. È questo quanto emerge dai dati dell'ultimo Termometro Altroconsumo che avvicina il Lazio alle altre regioni del Sud della penisola.

la fila per il cibo dei nuovi poveri

[…] Altroconsumo ha fatto i calcoli considerando un indice della capacità di spesa con un valore da 0 a 100: il livello più basso è quello dove tutti sono in gravi difficoltà economiche, il più alto invece è dove tutto questo non c'è. […] se in vetta (con le famiglie con maggiore possibilità di spesa), appare il Friuli Venezia Giulia con 49,9, il Lazio è in fondo alla classifica con 43,2, al di sotto della media nazionale di 45,2.

Subito dopo ci sono Abruzzo (41,8), Umbria (41,5), Puglia (41,2) e Campania (40,5). […] Alla domanda "Quanto è stato difficile per il suo nucleo familiare risparmiare nell'ultimo anno?", il 39% ha risposto che è stato molto difficile o impossibile (nel 2021 la percentuale era al 34%). Cresce anche chi ha detto che è stato abbastanza difficile (ora è al 37%, dodici mesi prima era al 34%).

in fila per il pasto quotidiano

[…] chi dice di avere "alcune difficoltà economiche" è passato dal 63% al 66%. E, coerentemente, è calato (dal 34% del 2021 al 25% del 2022) il numero delle famiglie che invece non riteneva di avere difficoltà a far quadrare i conti del mese. […] Tutto questo si traduce in una grossa difficoltà da parte delle famiglie a sostenere le spese per la casa, la salute, la mobilità, l'alimentazione, il tempo libero e l'istruzione».

in fila alla mensa dei poveri

Secondo […] Altroconsumo […] c'è una variabile che più di altre potrebbe aver peggiorato le possibilità di fare spese nei cittadini del Lazio: la mobilità. «Soprattutto nell'area urbana di Roma le persone sono quasi costrette a usare l'automobile e questo potrebbe aver inciso in modo particolare», […] il caro benzina può aver dato un ulteriore colpo di grazia ai portafogli. […]