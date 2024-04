“C'ERANO MOLTE PERSONE CHE PENSAVANO CHE IO E SOON YI NON AVREMMO MAI AVUTO UN MATRIMONIO A LUNGO TERMINE” - WOODY ALLEN A 88 ANNI NON HA INTENZIONE DI ANDARE IN PENSIONE E SI RACCONTA: “IN TANTI HANNO PENSATO CHE SOON YI MI STESSE SFRUTTANDO, MA NON È STATO COSÌ. LE MIE FIGLIE? NON SONO LADRE E NON SONO TOSSICODIPENDENTI. I MIEI FILM? NON SONO STATO FONTE DI ISPIRAZIONE PER NESSUNO NEL CINEMA” - LE CENE A CASA DI EPSTEIN (“SERATE CON AMBASCIATORI E GIORNALISTI”), IL VOTO A BIDEN E… - VIDEO

Roger Friedman per www.showbiz411.com

woody allen

Woody Allen non va in pensione. Almeno, non intenzionalmente. È sorpreso di avere 88 anni, ma (tocca ferro) sta bene, ha tutte le rotte al loro posto anche se ha qualche problema di udito.

La scorsa settimana mi ha aspettato in cima alle scale della sua accogliente residenza nell'Upper East Side, quasi con impazienza, e mi ha condotto in una stanza rivestita di pannelli caldi piena di libri e dischi. I suoi capelli sono un po' più bianchi rispetto all'ultima volta che l'ho visto, ma per il resto Woody sembrava piuttosto contento che il suo cinquantesimo lungometraggio, “Coup de Chance”, sia stato un successo di critica.

woody allen sul set

Woody è tornato. I suoi due film precedenti, “A Rainy Day in New York” (che avrebbe potuto essere un successo in circostanze diverse) e “Rifkin's Festival” hanno incontrato una serie di sfortunati ostacoli. Fortunatamente sono stati trasmessi in streaming e sono stati riproposti su DVD proprio nel momento in cui la gente smetteva di andare al cinema.

"Coup de Chance" - ora in streaming a macchia d'olio e ancora in alcuni cinema dopo un successo in Francia - si traduce in "Colpo di fortuna", ed è quello che è, quasi un colpo di fortuna, un dramma poliziesco alla maniera di "Match Point" e "Crimini e misfatti". Dimostra che le raffinate capacità di Allen nel realizzare commedie e drammi non hanno mai subito rallentamenti.

woody allen sul set di un colpo di fortuna coup de chance

Ma come ha fatto un bravo ragazzo di Brooklyn a girare un film in francese, interpretato da attori francesi, a Parigi? «Non so parlare francese, conosco poche parole. Abbiamo assunto qualcuno per tradurlo . Poi quando abbiamo dato la sceneggiatura agli attori, loro ci hanno detto: “no, no, non parliamo mai così. E così lo hanno espresso a parole loro».

Woody è famoso per aver detto di non dare mai indicazioni agli attori. Ma come li dirige in un'altra lingua? «Puoi dire se qualcuno sta esagerando o non ce la fa. Chiedo: potresti farlo di nuovo? Un po’ più di entusiasmo, un po’ più di intensità. Voglio dire, non è che dovessi dirlo in francese e la gente si guardasse intorno e nessuno sapesse di cosa stavamo parlando».

woody allen 1

“Coup de Chance” vede protagonisti Melvil Poupad, Lou de Laâge e la vincitrice del Cesar Valérie Lemercier nei panni di un marito ricco, della sua bellissima moglie più giovane (che lo tradisce) e della madre sospettosa della ragazza. Si verifica almeno un omicidio e l'aria è tesa. La recitazione corrisponde alla scrittura e alla narrazione nitida. Il tre volte premio Oscar Vittorio Storaro fa sì che ogni immagine sembri un'opera d'arte.

Questo probabilmente non è l'ultimo film di Woody. Ha almeno due sceneggiature che potrebbero essere messe a punto rapidamente per la produzione. Farà un altro film, dice, se qualcuno si presenta con i soldi. «Ciò di cui ho veramente bisogno un Medici. Qualcuno che sente di voler proteggere un artista» dice ironicamente. «Che ne dici di una Kardashian?». «Sarebbe divertente» risponde, anche se non ho idea se sappia a chi mi riferisco.

un colpo di fortuna coup de chance 2

Woody Allen è un padre di famiglia e lo è da molto tempo. Lui e la moglie, Soon Yi, stanno insieme da 30 anni e hanno due figlie che hanno lasciato il college e lavorano all'estero in "Emily in Paris". Woody, che è molto orgoglioso di loro, scherza: «Non sono ladri, né tossicodipendenti. Hanno un lavoro. E sono brave ragazze».

Avrebbe mai pensato che sarebbe stato sposato con qualcuno per 30 anni? «C'erano molte persone che pensavano che io e Soon Yi non avremmo mai avuto un matrimonio a lungo termine. Pensavano che io la stessi sfruttando in qualche modo, che mi stesse sfruttando me. Ma non è stato affatto così. Abbiamo avuto un matrimonio molto sano e buono. Abbiamo viaggiato insieme per tutta l'Europa. Abbiamo vissuto molte avventure e fatto molte cose insieme. E, sai, è una donna straordinaria».

woody allen soon yi previn

Dieci anni fa ho intervistato Woody per il “New York Observer”. Stava arrivando “Magic in the Moonlight” con Colin Firth ed Emma Stone. Abbiamo parlato dei 44 film precedenti. Da allora ne ha fatti altri sei, più una miniserie TV. È sorprendente.

Intorno agli anni 2000, ha avuto un periodo meno produttivo dopo il periodo di massimo splendore di "Annie Hall", "Manhattan", "Bullets Over Broadway", "Melinda e Melinda" e "Celebrity". Tutti sono invecchiati sorprendentemente bene.

woody allen alla macchina da scrivere

"Celebrity", del 1998, merita di essere visto ancora una volta. C’è un giovane Leonardo DiCaprio e puoi individuare altri giovani emergenti come Adrien Grenier e Sam Rockwell. (Kenneth Branagh e Judy Davis sono le vere star).

Woody ricorda bene i ragazzi. Di Grenier, che ha ottenuto fama e fortuna in “Entourage”, Woody dice: «Stavo cercando un giovane meraviglioso. E la direttrice del casting Juliet Taylor ha detto: “oh, c'è questo ragazzo, Adrian Grenier”. L'ho incontrato e l’ho usato, credo, in tre film o qualcosa del genere». (Due, in realtà.)

santo versace, woody allen con la moglie soon yi previn e minnie driver sfilata versace 1998

«Ho detto a Sam Rockwell, sei nel gruppo di Leonardo. Puoi improvvisare tutto quello che vuoi. Qualunque cosa ti interessi. Qualunque cosa tu voglia fare. E tutti mi ringraziano per aver dato loro la libertà di improvvisare. Passarono dieci minuti a parlarmi di come erano

woody allen

entusiasti di ottenere quel tipo di libertà. Ma poi continuavano a tornare alla sceneggiatura. Sono comodi».

woody allen 2 (2)

DiCaprio, nel ruolo di una star del cinema viziata, ha una scena in cui litiga con la sua ragazza, fa a pezzi una lussuosa camera d'albergo. E Woody rivela: «Era basato su qualcosa che accadde proprio in un hotel sulla Madison Avenue, credo. Penso che fosse Johnny Depp. Ricordo di averlo letto sul giornale. E quindi, sai, ho pensato che sarebbe stata una bella scena. E, naturalmente, Leonardo l'ha fatta in modo sorprendente».

E su Jeffrey Epstein ci tiene a sottolineare che non sono mai stati amici. Woody mi ha parlato con candore di questo argomento dolente. All'epoca, Woody e Soon Yi vivevano dietro l'angolo di Epstein. «Andavi lì a cena, ti sedevi e lui ascoltava la gente. Lanciava un argomento di cui la gente avrebbe parlato. Ci sono state conversazioni interessanti su criobiologia e astronomia».

leonardo dicaprio in celebrity di woody allen

Le cene di Epstein non erano tutte lezioni universitarie. «Ricevevamo una chiamata che diceva: “vieni perché, sai, l'ambasciatore di questo paese sta cenando o ci saranno dei giornalisti”. Una sera c’erano tutti i comici. E una sera erano tutti maghi».

Non c'erano ragazze in giro a questi eventi. Aveva mai sentito parlare di Epstein prima di tutto questo? "No", dice Woody, il che è del tutto plausibile dato che Allen passa la maggior parte del suo tempo a scrivere. È così che è arrivato a 50 film, per non parlare dei libri, saggi e opere teatrali.

woody allen

Woody ha incontrato il principe Andrew, ma il reale non era interessato al regista. «Yi, sai, seguiva sempre la famiglia reale, leggeva sempre di loro. Non credo che gli abbiamo detto due parole. Era lì e la gente gli parlava. Ma, sai, sembrava un tipo tranquillo». E sulla foto che vede Epstein insieme a lui e la moglie risponde che una sera il finanziere li accompagnò a casa dopo una cena.

Tra le persone comparse nei suoi film c’è anche Donald Trump, in “Celebrity” nel 1998. Woody non lo conosceva. Nella scena in un ristorante Trump cade in un'imboscata di Judy Davis che sta intervistando personaggi dell'alta società. Lei gli chiede cosa sta facendo e Trump risponde: «Ho appena comprato la cattedrale di San Patrizio»

woody allen e soon yi lasciano la casa di epstein

«Ci siamo chiesti chi ci sarebbe stato in quel ristorante - Woody ricorda - Lo abbiamo chiesto e ha detto di sì. Ed è stato molto gentile. Voglio dire, è entrato, conosceva le sue battute. Era gentile con tutti. Si è seduto, ha fatto il lavoro. Sai, ci sono certe cose in cui è bravo». Allen poi aggiunge che voterà per Biden. È sicuro che Trump «perderà con un margine molto più ampio».

I veri amici di Woody sono gli stessi di sempre. Le persone con cui parla “tutto il tempo” sono ancora Diane Keaton, Marshall Brickman, Tony Roberts. Ha appena parlato con il suo vecchio amico Dick Cavett.

woody allen 1 (2)

Torniamo alla ricerca: nei suoi film ci sono molti tradimenti. I traditori sono uno dei tanti temi ricorrenti nei 50 film. Ci sono anche molti detective. In “Coup de Chance”, il lavoro di un investigatore privato viene utilizzato come espediente familiare per avviare un terzo atto.

Woody spiega: «Sai, ci sono alcune cose che ti creano conflitto. Ecco perché ci sono così tanti film polizieschi e film sui cowboy... E i conflitti, i conflitti romantici sono i punti fermi dei film. Ho iniziato con i drammaturghi greci migliaia di anni fa e sono arrivato fino a Dostoevskij e Tolstoj. E tutti questi film parlano della stessa cosa. Crimine, infedeltà, relazioni infelici. Questo è quello che sono»

soon yi e woody allen

A proposito, Woody crede ancora di non aver avuto alcuna influenza sul cinema o sulla TV. Sa che Spielberg, Scorsese e Oliver Stone, alcuni dei suoi registi preferiti, sono stati sicuramente fonte di ispirazione per i giovani registi. Ma non lui. Cito, a mente fredda, "Only Murders in the Building", che deve il suo DNA a "Manhattan Murder Mystery". E, naturalmente, “La meravigliosa signora Maisel”. Ma Woody non li ha mai visti.

«Dico solo una cosa – dice - e non so nemmeno se sono preciso. Ma penso di essere stato il primo a realizzare lo stile documentaristico. “Prendi i soldi e scappa”. Era in stile documentario. E poi ne sono seguiti altri».

woody allen e soon yi

Come sono stati scritti tutti questi film? Woody mi porta nel suo ufficio al piano successivo, dove ha una piccola scrivania. Sulla scrivania c'è la sua famosa, piccola macchina da scrivere manuale portatile Olympia. Ce l'ha da decenni e non è mai passato, per esempio, a un IBM Selectric e certamente non a un computer.

Noto una pila di fogli accanto alla macchina da scrivere. «Questo è quello che sto scrivendo in questo momento – dice - Sto lavorando a un libro».

woody allen

«Stai lavorando a un libro?» Ne ha pubblicati diversi, racconti, pezzi umoristici, un libro di memorie. «Sì, voglio vedere se riesco a farcela - dice, senza scherzare - Non so se posso farlo. Un romanzo. Lo butterò via se non ci riesco». Vedremo.

woody allen e soon yi woody allen 1