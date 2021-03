23 mar 2021 08:15

“ABBIAMO RISCHIATO DI MORIRE PER COMPRARE UN PACCHETTO DI PATATINE" - STRAGE IN UN SUPERMERCATO DI BOULDER, IN COLORADO: UN UOMO ARMATO UCCIDE DIECI PERSONE E POI VIENE ARRESTATO. FRA I MORTI ANCHE IL 51ENNE ERIC TAALLEY, POLIZIOTTO EROE, IL PRIMO AD ARRIVARE SUL POSTO, AMMAZZATO MENTRE TENTAVA DI INTERVENIRE - L'IDENTITÀ DEL KILLER NON È STATA RIVELATA COSÌ COME PER ORA RESTANO ANONIME LE SUE MOTIVAZIONI. I TESTIMONI "NON HA DETTO UNA PAROLA: È ENTRATO E HA SPARATO”. UN NUOVO SHOCK PER L'AMERICA, GIÀ SCONVOLTA DAL MASSACRO DI ATLANTA - VIDEO