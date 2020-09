9 set 2020 18:38

“UN ABBRACCIO, TERESA. PER SEMPRE” - CARLA VISTARINI: “TERESA SCAVELLI ERA UNA DONNA, UN'EMIGRANTE. TERESA È MORTA PER PROTEGGERE TRE BAMBINI E UN'ALTRA PERSONA DALLA VIOLENZA INUMANA DI UN AGGRESSORE. EPPURE DI QUESTA DONNA, MAMMA, LAVORATRICE IN TERRA STRANIERA, EROINA SILENZIOSA NESSUNO O POCHI PARLANO – NON MERITA LA VISIBILITÀ DI ALTRE TRAGEDIE CHE HANNO L'ONORE DELLE PRIME PAGINE E L'ATTENZIONE DI TANTI COMMENTATORI?”