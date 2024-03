28 mar 2024 08:09

“GLI AEREI DA GUERRA F-16? SE VENISSERO UTILIZZATI DALL'UCRAINA CONTRO LA RUSSIA, SAREBBERO COLPITI DALLE FORZE DI MOSCA ANCHE SE SI TROVASSERO IN AEROPORTI NATO” - PUTIN AVVISA L’OCCIDENTE: “SE VERRANNO UTILIZZATI DA AEROPORTI DI PAESI TERZI, PER NOI SARANNO UN OBIETTIVO LEGITTIMO: NON IMPORTA DOVE SI TROVINO” - “DIRE CHE LA RUSSIA STA PIANIFICANDO DI INVADERE L’EUROPA E’ UNA TOTALE ASSURDITÀ USATA ESCLUSIVAMENTE PER INTIMIDIRE LA POPOLAZIONE PER FARLE PAGARE PIÙ SOLDI”