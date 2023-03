IL “CERCHIO NERO” DI GIORGIA PER LA SPARTIZIONE DEL POTERE - IL REGISTA PRINCIPALE RESTA FAZZOLARI, L'ASCESA DI MANTOVANO, MENTRE PERDE QUOTA IL “COGNATO D’ITALIA” LOLLOBRIGIDA, CHE PAGA “SCELTE PRESE IN SOLITARIA E NON CONCORDATE IN FAMIGLIA” - LE PRESSIONI DI LA RUSSA PER L'AMICO FLAVIO CATTANEO, TAJANI INCONTRA SCARONI, LE MOSSE NELL’OMBRA DI GAETANO CAPUTI E QUELLE DELL’INSOSPETTABILE “EX COMUNISTA” LUCIANO VIOLANTE - MARTA FASCINA FA FUORI LICIA RONZULLI DAL TAVOLO DELLE NOMINE, MARINA B. RICHIAMA IN SERVIZIO GIANNI LETTA - FIDARSI E' BENE, NON FIDARSI E' MEGLIO: IL MARITO DI PATRIZIA SCURTI, SEGRETARIA OMBRA DELLA DUCETTA, È STATO CHIAMATO A FARE IL CAPO SCORTA DELLA PREMIER...