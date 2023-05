TAULANT MALAJ CON IL FIGLIO

UCCIDE LA FIGLIA: ARRESTATO, REGISTRAVO INCONTRI MOGLIE E AMANTE

(ANSA) - Spiava i movimenti della moglie e quelli che riteneva i presunti incontri della donna con l'amante attraverso le telecamere presenti in casa Taulant Malaj, il panettiere di 45 anni che nella notte tra sabato e domenica ha ucciso la figlia di 16 anni e il 51enne Massimo De Santis, l'uomo che riteneva avesse una relazione con sua moglie, la 39enne Tefta.

Sono altri dettagli che emergono dalle confessioni rese dallo stesso assassino davanti ai magistrati. La 16enne è stata uccisa mentre cercava di proteggere sua madre che è rimasta ferita dopo essere stata aggredita dal marito. L'uomo dopo aver ucciso il presunto amante e la figlia ha registrato un video riprendendo i cadaveri e la moglie ancora viva. Nel video si chiedeva anche dove fosse l'altro figlio di cinque anni e urlava di non avere ancora finito.

TAULANT MALAJ

Malaj ha raccontato ai magistrati di essere certo che la moglie avesse una relazione extraconiugale che andava avanti da più di un anno e ha detto di aver registrato con il proprio cellulare alcuni incontri tra i due. Ha anche sostenuto che subito dopo essersi reso conto di aver ucciso la figlia e il presunto amante della moglie ha preso in braccio il figlioletto che, durante la furia omicida, si era nascosto dietro il divano. Dopo aver commesso il delitto Malaj ha nascosto l'arma in auto: agli inquirenti avrebbe confidato anche la sua intenzione di voler fuggire e far perdere le sue tracce.

LA SOLITUDINE DI LEONARDO

Estratto dell’articolo di Valeria D'autilia per “La Stampa”

Terrorizzato, accucciato dietro un divano mentre il padre uccide la sorella e accoltella anche la madre. Per lui, solo cinque anni e quel nascondiglio che, probabilmente, gli ha salvato la vita. Dopo la mattanza di Torremaggiore, i carabinieri lo hanno trovato ancora lì: tremante, nella casa di via Togliatti cosparsa di sangue e dolore.

IL CORPO DI MASSIMO DE SANTIS NELL ANDRONE DEL CONDOMINIO

Il piccolo Leonardo è stato affidato alle cure degli zii. Stride quella foto di qualche tempo fa in cui era felice e seduto sulle gambe di quel genitore a cui, davanti a un vassoio di zeppole, aveva dedicato un biglietto: «Papà ti voglio bene, il mio cuore batte per te». Lo stesso papà che ha distrutto la sua famiglia e probabilmente avrebbe voluto ammazzare anche lui.

Il panettiere Taulant Malaj, arrestato nella notte tra sabato e domenica con l'accusa di duplice omicidio e tentato omicidio per aver assassinato la figlia sedicenne Gessica, il commerciante Massimo De Santis e ferito gravemente la moglie, ha ammesso le sue colpe.

MASSIMO DE SANTIS

[…] «Avevo il diavolo nel cervello» […] Ascoltato dagli inquirenti, il 45enne ha raccontato di aver litigato con sua moglie Tefta poche ore prima della strage: «Mi aveva chiesto scusa per questa relazione, ma io volevo separarmi». […] Quella sera […] la coppia era a letto. Lui, dopo aver visto sul telefono della donna uno scambio di messaggi con il vicino di casa, avrebbe deciso di uscire e attendere, coltello in pugno, il rientro del 51enne. Poco prima delle 2, accanto alle scale dell'androne della palazzina, il fornaio ha scagliato circa 20 coltellate contro il suo presunto rivale in amore. Fatta fuori la prima vittima, […] Malaj torna in casa e aggredisce moglie e figlia. La ragazza […] incassa i fendenti più profondi e muore poco dopo in ambulanza.

il video girato da taulant malaj dopo aver ucciso la figlia 4

«In quel momento, accecato dall'ira – riferiscono ancora gli avvocati della difesa - non si è reso conto che aveva di fronte la figlia e ha iniziato a colpirla». Ma stando al video, l'uomo avrebbe detto: «Ho accoltellato tutti e tre. Anche la figlia... Perché stuzzicava anche lei», ipotizzando che De Santis avesse un interesse anche per la minore. In quei terribili momenti, l'altro figlio della coppia trova riparo nascondendosi dietro a un divano.

la scena del crimine di torremaggiore (foggia)

Probabilmente nella lista dei bersagli c'era anche il piccolo: «Dove sta il ragazzo?», si sente in un video che lo stesso panettiere ha girato con il suo cellulare subito dopo la strage. Nelle immagini si presenta, dice il suo nome e racconta cosa ha appena fatto mostrando i cadaveri e continuando a insultare e minacciare la moglie, sopravvissuta a quello che lui stesso definisce «un massacro». Filmato inviato a un suo amico residente al Nord Italia, che ha subito allertato i carabinieri, e inoltrato quei 63 secondi tramite chat anche ad altri destinatari. […]

il video girato da taulant malaj dopo aver ucciso la figlia 6 il video girato da taulant malaj dopo aver ucciso la figlia 1 taulant malaj con la moglie tefta e la figlia gessica gessica malaj massimo de santis massimo de santis