IL “BACKSTAGE” DEL SERVIZIO HOT DI DUBAI – NUOVI DETTAGLI SULLA STORIA DELLE MODELLE NUDE SUL BALCONE ARRESTATE PER “DISSOLUTEZZA” – SONO QUASI TUTTE VENTENNI DELL’EST EUROPA. MA CHE CI FACEVANO TUTTE INSIEME CON LE CHIAPPE ALL’ARIA? SONO STATE RECLUTATE PER IL SERVIZIO FOTOGRAFICO DA UN RUSSO E SEMBRA CHE LE IMMAGINI FOSSERO DESTINATE A… – VIDEO E FOTO

modelle nude sul balcone a dubai

PANICO A DUBAI DOPO CHE ALCUNE MODELLE HANNO POSATO NUDE, SUL BALCONE DI UN GRATTACIELO, PER UN VIDEO CHE HA FATTO IL GIRO DEL WEB - LE AUTORITA’ HANNO ARRESTATO ALCUNE PERSONE DI CUI NON SI CONOSCE NÉ L’IDENTITÀ NÉ LA NAZIONALITÀ (E NEANCHE IL NUMERO PRECISO) - MA SI SA CHE DOVRANNO RISPONDERE DEL REATO DI "DISSOLUTEZZA", PER IL QUALE SI RISCHIANO MULTE DI UN MIGLIAIO DI EURO E FINO A SEI MESI DI CARCERE

https://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/panico-dubai-dopo-che-alcune-modelle-hanno-posato-nude-balcone-265963.htm

modelle nude a dubai

DAGONEWS

Emergono nuovi dettagli sulle modelle che hanno posato nude sul balcone a Dubai. Alcune di loro sono state arrestate per aver infranto la legge sulla decenza pubblica: provengono quasi tutte dall’Est europa, princiaplmente dall’Ucraina, ma anche da Russia, Bielorussia e Moldavia.

L’organizzatore del servizio fotografico è stato identificato come Alexey Kontsov: ha 33 anni, è russo e al momento si trova in prigione. Sarebbe lui ad aver filmato il video, diventato virale, che mostrava le ragazze totalmente nude sul balcone del grattacielo. Il suo errore è stato condividere il filmato (nel Paese del Golfo è un reato). Nel frattempo sono apparse sui social altre foto del gustoso servizio fotografico, tra cui un paio dal “backstage” (nel senso che si vedono le ragazze nude da dietro) e un’altra intitolata “Little Family”, scattata dentro il palazzo.

le 19 modelle nude a dubai 1

Secondo il sito russo Mash facevano parte della comitiva anche la figlia di un noto uomo d’affari russo ed ex banchiere, nonché le modelle Ekaterina Kashenko e Sophia Tkachuk.

Ma che facevano tutte a Dubai con le grazie al vento? Secondo alcune fonti citate dal DailyMail, lo shooting era stato commissionato per la versione israeliana di un noto sito porno. Il che vuol dire che ci sono altri video molto più croccanti del filmato che ha scandalizzato gli emiri…

modelle nude a dubai DUBAI - MODELLE NUDE SUL BALCONE il comunicato della polizia di dubai sulle modelle nude modelle nude a dubai