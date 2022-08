3 ago 2022 09:10

“BELLE DONNE, GAS A BUON MERCATO E VODKA” – L'INCREDIBILE SPOT PUBBLICATO SUI SOCIAL DALL'AMBASCIATA RUSSA IN SPAGNA, RIVOLTO A TUTTI GLI EUROPEI: “SUOLO FERTILE, ACQUA ED ELETTRICITÀ A BASSO COSTO. DANZA CLASSICA. VALORI TRADIZIONALI, CRISTIANITÀ, NESSUNA CANCEL CULTURE. È ORA DI TRASFERIRSI IN RUSSIA, NON ASPETTARE PERCHÉ L'INVERNO STA ARRIVANDO” – VIDEO