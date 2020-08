17 ago 2020 09:45

“BISOGNA AGIRE O FRA DUE MESI TORNERÀ IL LOCKDOWN" - GLI STUDIOSI LO STANNO DICENDO IN TUTTE LE SALSE MA GLI ITALIANI, DALL’ALTO DEL LORO MENEFREGHISMO, SE NE FOTTONO DI DISTANZIAMENTO, MASCHERINA E PREVENZIONE - SE I CONTAGI RISALGONO, SI TORNA CHIUSI IN CASA. E NESSUNO POI SI METTA A FRIGNARE - QUESTO PERCHE’ TRA NEGAZIONISTI E PISCHELLI CAPRICCIOSI, SIAMO IN BALÌA DI TROPPE TESTE DI CAZZO...