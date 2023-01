18 gen 2023 08:52

“AL COLLO PORTAVA UNA SCIARPA YVES SAINT LAURENT. LA MODA ERA IL SUO PALLINO” – LA PASSIONE PER IL LUSSO DI MATTEO MESSINA DENARO NEL RACCONTO DI UN ADDETTO ALLA SICUREZZA DELLA CLINICA MADDALENA: “UNA VOLTA AVEVA UNA CAMICIA DA 700 EURO. ANDAVA A FARE SHOPPING IN UNA BOUTIQUE DI LUSSO IN VIA LIBERTÀ E IO GLI CHIESI CHE LAVORO FACESSE. E LUI MI RACCONTO CHE…”