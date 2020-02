“I CONFINI TRA TURCHIA E L’EUROPA SONO APERTI” - ERDOGAN CONTINUA A MINACCIARE L’EUROPA DOPO L’UCCISIONE DI 33 SOLDATI TURCHI IN SIRIA E I PROFUGHI LO PRENDONO IN PAROLA: AL CONFINE CON LA GRECIA SI SONO RADUNATE PIÙ DI MILLE PERSONE E LA POLIZIA HA PROVATO A RESPINGERLE CON GAS LACRIMOGENI E GRANATE STORDENTI – IN TURCHIA CI SONO 3 MILIONI E MEZZO DI RIFUGIATI PRONTI A PARTIRE - VIDEO

(LaPresse/AP) - Sono in corso scontri tra la polizia greca e i migranti che tentano di attraversare il confine tra Turchia e Grecia. La polizia greca ha riferito che circa 1.200 persone si sono radunate sul lato turco del valico di frontiera di Kastanies. Alcuni sono riusciti ad aggirare i controlli. I migranti hanno lanciato pietre contro la polizia che li ha respinti con gas lacrimogeni e granate stordenti.

(LaPresse/AP) - I confini tra Turchia e l'Europa "sono aperti". "Non chiuderemo le porte ai rifugiati. L'Unione europea deve mantenere le sue promesse". Lo ha detto il presidente turco Erdogan in un discorso a Istanbul, a proposito dei migranti che in queste ore stanno cercando di attraversare il confine tra Turchia e Grecia e dei profughi in arrivo dalla provincia siriana di Idlib dove è in corso lo scontro tra le forze turche e quelle governative siriane di Bashar al-Assad sostenute dalla Russia.

(LaPresse) - In base a un accordo del 2016, la Turchia ha accettato di arginare la marea di rifugiati in fuga verso l'Europa in cambio di aiuti finanziari ma Erdogan ha sempre lamentato che l'Ue non ha rispettato l'accordo.

Erdogan ha parlato per la prima volta dopo che 33 soldati turchi sono stati uccisi negli attacchi aerei nel nord-ovest della Siria giovedì, la più grande perdita di vite umane per le forze turche da quando il Paese è entrato in guerra in Siria nel 2016.

(LaPresse/AP) - Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha convocato una riunione d'emergenza di alti funzionari, militari e guardia costiera per affrontare il tema dei migranti in fuga dalla Turchia che stanno cercando in queste ore di attraversare il confine con la Grecia dopo che il presidente turco Erdogan ha annunciato di aver aperto i confini.

(LaPresse/AP) - Grecia e Bulgaria hanno aumentato la sicurezza ai loro confini con la Turchia. La mossa della Turchia di aprire il confine è stata vista in Grecia come un tentativo deliberato di fare pressione sui paesi europei, mentre aumentavano le tensioni in Siria tra Ankara e Damasco.

