«La donna in genere ha un’idea meno muscolare dei problemi. Non che sia debole, ma forse è più portata a insistere fino all’ultimo sulla diplomazia». In occasione dell’8 marzo Lilli Gruber, giornalista e conduttrice di Otto e mezzo, intervistata da Gian Antonio Stella per il settimanale Oggi in edicola da giovedì 3 marzo, fa un bilancio del ruolo delle donne, anche in tempi di guerra.

«Questa guerra arriva in un momento difficilissimo. Ma che sia la pandemia, l’emergenza climatica o la guerra in Ucraina vinceremo solo se donne e uomini saranno in trincea insieme».

Nell’intervista, Gruber parla anche del peso diplomatico che Angela Merkel, cancelliera tedesca tra il 2005 e il 2021, avrebbe potuto avere nel dialogo con Putin: «(Merkel) aveva un grande peso e conosceva l’Est europeo. C’era cresciuta dentro. L’aveva visto cambiare e aveva contribuito a cambiarlo. Poteva parlare con Putin in russo. Faccia a faccia. Non è un dettaglio da poco».

