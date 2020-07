“DURANTE IL LOCKDOWN, I CLIENTI MI CHIAMAVANO E SI CHIUDEVANO IN BAGNO…” - IL RACCONTO DELLA ESCORT ANGELICA FALIERO: “MI PAGAVANO CON UNA PAY-CALL MA A CHI CONOSCO E FREQUENTO DA TEMPO HO FATTO CREDITO - HO UNA CLIENTELA DI ALTO LIVELLO, HO PER QUESTO ADOTTATO TARIFFE MEDIO ALTE PER SCREMARE UN PO', SONO MEDICI, AVVOCATI MANAGER E SPORTIVI, CALCIATORI. E USIAMO SEMPRE LA MASCHERINA. NON ESISTE UN RAPPORTO SESSUALE SENZA CHE QUESTO SIA INIZIATO CON UNA CHIACCHIERATA CONFESSORIA…”

Giovanni Terzi per “Libero quotidiano”

angelica faliero 3

Nel post lockdown le escort abbassano i prezzi quasi in tutta Italia. Nella maggior parte delle province italiane, infatti, le tariffe delle professioniste del sesso hanno subìto delle oscillazioni. Escort Advisor, il sito di recensioni di escort più visitato in Europa con oltre 2 milioni e 300 mila utenti mensili solo in Italia, ha verificato questa tendenza con i dati raccolti attraverso le recensioni degli utenti che confermano o smentiscono le tariffe dichiarate dalle escort nei loro annunci.

Ma non solo, il Fondo Monetario Internazionale ha previsto il -12,8% di Pil per l'Italia per quanto riguarda l'anno 2020. Come tutti i settori, anche quello del sesso a pagamento risente della crisi legata al Covid-19 e al lockdown. Nonostante i volumi siano nuovamente in crescita sia di utenti che visitano i siti, sia di inserzioniste tornate al lavoro, si dovrà attendere forse la fine dell'estate per rivedere i numeri pre lockdown del settore. Sicuramente una minore disponibilità economica da parte dei clienti delle escort sta influendo anche sul mondo del sesso a pagamento. «Io amo il mio lavoro di escort, è la mia vita e per me la mia attività dopo il Covid ha avuto una impennata», mi racconta, controtendenza, Angelica Faliero escort di Milano.

angelica faliero 2

Il luogo di incontro per, come dice lei, «amare i miei amici» è un elegante appartamento in zona Navigli a Milano. «Durante il lockdown mi sono dedicata alle chat e avevo continue video-chiamate, i miei "amici" avrebbero fatto qualsiasi cosa per potermi vedere di persona ma io mi sono attenuta alle regole stabilite».

Durante il lockdown soltanto video - chat ma i suoi clienti come facevano?

«Alcuni si chiudevano in bagno, mi videochiamavano e parlavo soltanto io. Loro guardavano e ascoltavano con le cuffie. Altri invece andavano in ufficio per avere una maggiore privacy».

E come pagavano?

«Con una pay-call ma a chi conosco e frequento da tempo ho fatto credito intanto sarebbero venuti in un secondo momento».

angelica faliero 12

E dopo il lockdown pare ci sia stato un calo di lavoro anche nella "industria del sesso". È vero?

«Per quanto mi riguarda non è capitato questo. Anzi...».

Sono aumentati i suoi affari?

«C'è un maggior bisogno di evadere da una quotidianità che probabilmente ti schiaccia. In più io ho una clientela affezionata, non a caso parlo di amici e non di clienti».

Il sito Escort Advisor ha condotto un sondaggio anonimo tra i propri utenti per capire quali saranno i comportamenti degli amanti del sesso a pagamento. Al momento la domanda dei clienti, supera nettamente l'offerta delle escort, che rimangono ancora caute. Anche lei ha paura?

«Sui clienti nuovi ho qualche timore, ma la maggior parte sono "amici" di cui mi fido».

Cosa intende dire?

«Che ho persone affezionate e legate a me da molto tempo e quindi non ho alcun timore. Sono persone con cui abbiamo iniziato una relazione e che, in ogni città che giro, vengono a trovarmi».

angelica faliero 10

Ma che tipo sono?

«Ho una clientela di alto livello, ho per questo adottato tariffe medio alte per scremare un po', sono medici, avvocati manager e sportivi, calciatori».

E con queste persone dopo il coronavirus come si comporta?

«Mi attengo alle regole: igiene personale, mani lavate dalla amuchina e mascherina quando facciamo l'amore».

Lei mi vuole fare credere che davvero fa usare la mascherina?

«Assolutamente sì! All'inizio qualcuno ci prova a togliersela, ma io la faccio rimettere immediatamente».

Ed altre precauzioni?

«Quelle di sempre. Rapporti protetti e nessun bacio; però guardi che adesso molto clienti durante la telefonata per organizzare l'incontro mi dicono loro stessi che preferiscono usare la mascherina».

angelica faliero 6

Lei ha esordito dicendo che «ama il suo lavoro». Perché?

«Perché non potrei più fare a meno dei miei "amici" con cui si è instaurato un rapporto davvero bello. Molte volte io stessa provo piacere a stare con loro. Per questo non posso essere fidanzata; è come se avessi tanti meravigliosi fidanzati».

Ha mai subìto violenza da un uomo?

«Mai».

Stalking?

«Sì, è accaduto con una persona che conoscevo e che, probabilmente, si era innamorato di me ed era diventato possessivo. Ho anche subito dei furti di soldi...».

E li ha denunciati?

«Inizialmente sì, ma poi ho anche capito che stavano davvero male è una volta identificati ho preferito ritirare la denuncia. Io penso di capire subito gli uomini...».

angelica faliero 5

Cosa intende dire?

«Che mi basta uno sguardo e so chi ho davanti. Dopo pochi momenti sono in grado di capire e conoscere ciò che vogliono e le loro fantasie».

Fa quasi un lavoro da psicoterapeuta?

«Mi viene da sorridere ma è così, anche per la coppia. Sono stata una delle prime ad aprire a rapporti a tre dove io, che sono davvero bisessuale, mi occupo volentieri della donna. Però deve sapere una cosa importante...».

Cosa?

«Non esiste un rapporto sessuale senza che questo sia iniziato con una chiacchierata confessoria. Con molti di loro, quando non ci si vede, organizziamo delle semplici chiamate. Mi chiamano "amore" e mi dicono "ti amo" e stiamo al telefono per raccontarci un po' di cose. Per questo non posso avere un fidanzato, ne ho tanti!».

angelica faliero 4

E lei perché ha iniziato?

«Avevo dei grossi problemi economici. Era un momento drammatico della mia vita e così, essendo una bella ragazza, ho deciso di iniziare a fare la escort».

Dove?

«Presi la macchina da sola e mi presentai in un locale in Svizzera. Furono anni durissimi per me; all'inizio non mi veniva spontaneamente ma poi con il tempo non solo mi sono abituata ma ne ho piacere. Non potrei vivere senza il mio lavoro».

E adesso economicamente si è rasserenata?

«Sto bene, vivo come desidero e vengo anche spesso trattata come una vera e propria fidanzata; mi portano a cena nei ristoranti stellati, si passa insieme l'intera notte e poi come le ho detto all'inizio i miei "affari" stanno andando meglio dopo il Covid -19».