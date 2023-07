Estratto dell’articolo di Grazia Longo per “La Stampa”

ANDREA PURGATORI

Andrea Purgatori si poteva salvare? È stato curato nel modo giusto? Se lo domanda la famiglia del giornalista e conduttore tv scomparso l'altro ieri, a 70 anni, in seguito a una forma tumorale molto grave. Ma non basta. Se lo domanda anche la procura che ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo. Il procedimento è stato aperto dopo una denuncia dei tre figli e della compagna di Purgatori su presunte cure sbagliate.

[…] Il dubbio atroce dei familiari […] è che i medici abbiano sbagliato le cure per Purgatori, aggredito da un cancro negli ultimi due mesi. Per essere più precisi c'è il sospetto che sia stato curato per un tumore al cervello invece che ai polmoni. «Gli facevano la radioterapia al cervello invece che ai polmoni», accusano i familiari assisti dagli avvocati Gentiloni.

ANDREA PURGATORI IN SENATO IL 6 GIUGNO 2023

La denuncia […] è contro ignoti, ma in essa sono indicate le tre cliniche romane dov'è stato ricoverato. Sono stati inoltre segnalati anche i nomi dei vari medici che lo hanno seguito in queste strutture sanitarie private. […] «Accertare la correttezza della diagnosi» è infatti quanto sollecita la famiglia del giornalista. Nel dettaglio i familiari […] chiedono verifiche sulla diagnosi «refertata in una nota clinica romana e la conseguente necessità delle pesanti terapie a lui prescritte, e se, a causa dei medesimi eventuali errori diagnostici, siano state omesse le cure effettivamente necessari».

IL POST DI ERICA DALL ARA, COMPAGNA DI ANDREA PURGATORI

[…] Il pm di Roma Giorgio Orano disporrà l'autopsia e acquisiranno le cartelle cliniche in relazione alla morte del giornalista. Gli atti istruttori serviranno ad accettare se la diagnosi e le conseguenti cure siano state corrette ed adeguate.

Verrà sequestrata anche la cartella clinica all'ospedale Umberto I di Roma dov'è morto Andrea Purgatori, dopo essere stato ricoverato dieci giorni fa quando era entrato in coma. Ma si tratta di un atto puramente formale. L'ospedale è infatti totalmente estraneo all'inchiesta della magistratura. Solo in seguito all'esame autoptico si svolgeranno i funerali del cronista, probabilmente la prossima settimana. […]

ANDREA PURGATORI corrado guzzanti andrea purgatori corrado guzzanti andrea purgatori ANDREA PURGATORI - GREENPEACE andrea purgatori articolo simbolo su strage ustica 21 aprile 1984 andrea purgatori sciacallaggio no vax

andrea purgatori foto di bacco (2) andrea purgatori foto di bacco (1)