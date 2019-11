“A FINE ANNI 80, QUANDO GIRAVO DEI FILM EROTICI CON TINTO BRASS, HO AVUTO UN FLIRT CON GIANCARLO GIANNINI” - VALENTINE DEMY CONFESSIONS: “ERA UN UOMO MOLTO TIMIDO. SONO RIMASTA MALE CHE QUALCHE ANNO FA, QUANDO CI SIAMO INCROCIATI SUL SET DI UNA FICTION PER CANALE 5, HA FATTO FINTA DI NON RICORDARSI DI ME…UN UOMO CHE MI PIACEREBBE SEDURRE? PAOLO BROSIO! MI HANNO RIFERITO CHE ANNI FA, PRIMA DELLA SUA CONVERSIONE RELIGIOSA, GUARDAVA SEMPRE UN MIO PORNO. SE VENISSE A LETTO CON ME LO FAREI RICONVERTIRE...”

Comunicato stampa

valentine demy 13

Io non rinnego affatto la mia carriera di pornostar, anzi tornerei a fare film porno e spettacoli hard domani mattina se il mercato fosse redditizio e vivo come negli anni 90, è da più di 10 anni che non giro pellicole a luci rosse, potrei dire di sì al giovane pornoattore Max Felicitas che mi piace molto.

Io amo il porno e le mie colleghe che lo rinnegano mi fanno arrabbiare, perché si sono arricchite facendo questo e ora che sono uscite da questo mondo o che sono a fine carriera si permettono di sputare nel piatto dove hanno mangiato fino a pochi anni fa, questo comportamento non lo comprendo ed ovviamente non lo condivido nel modo più assoluto.

valentine demy 2

Nella mia vita ho avuto tantissimi uomini e tutti mi dicono che la mia specialità è il sesso orale, i miei amanti mi chiamano “la regina dell’oral sex”, nella mia vita sessuale ho provato veramente di tutto: uomini, donne, trans, giovani, vecchi...non mi sono risparmiata affatto! Io mi sono ammalata di depressione come ho detto quando ho abbandonato il mondo a luci rosse, è una fatalità? Non credo proprio.

A fine degli anni 80 quando giravo dei film erotici con Tinto Brass prima di passare al porno ho avuto un flirt con Giancarlo Giannini, lo ricordo come un uomo molto timido ed educato, poi ci siamo persi di vista ma ci piacevamo molto; sono rimasta male però che qualche anno fa quando ci siamo incrociati sul set di una fiction per Canale 5 ha fatto finta di non ricordarsi di me, impossibile perché tutti gli uomini con cui sono stata a letto si ricordano di me e delle mie performance.

valentine demy 8

Un uomo che mi piacerebbe sedurre? Sicuramente Paolo Brosio, delle amiche in comune mi hanno riferito che anni fa prima della sua conversione religiosa guardava sempre un mio film porno, gli piaceva molto...sicuramente se venisse a letto con me lo farei riconvertire di nuovo...ma nella strada della perdizione!

valentine demy 5

NON C’È RITORNO DAL PORNO - L’EX ATTRICE HARD, VALENTINE DEMY, SI CONFESSA: “SOFFRO DI UNA FORTE DEPRESSIONE, SONO IN TERAPIA DA ANNI - HO AMATO FOLLEMENTE UNA DONNA PER 10 ANNI, MA ORA CI SIAMO LASCIATE PERCHÉ LA MIA VITA È TROPPO COMPLICATA; HO UNA SORELLA CON IL CANCRO, UN FRATELLO CHE HA AVUTO PROBLEMI CON LA LEGGE, LA MAMMA SENZA UNA GAMBA. HO FINITO I SOLDI E PER VIVERE MI SONO DOVUTA…” - LA VIDEO INTERVISTA CON ANDREA DIPRE'...

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/non-rsquo-ritorno-porno-rsquo-ex-attrice-hard-valentine-215243.htm

valentine demy 1 valentine demy da giovane valentine demy valentine demy 9 valentine demy 17 valentine demy 4 valentine demy valentine demy 4 valentine demy 7 valentine demy 8 valentine demy valentine demy da giovane